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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۶

هزار بانوی ورزشکار به افطار تربیت بدنی نظرآباد می ر وند

هزار بانوی ورزشکار به افطار تربیت بدنی نظرآباد می ر وند

کرج - خبرگزاری مهر: تربیت بدنی نظرآباد در مراسم ضیافت افطاری میزبان هزار بانوی ورزشکار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، هر ساله در سالن فلق نظرآباد و در 27 ماه مبارک رمضان با حضور بانوان ورزشکار تمام رشته های ورزشی برگزار می شود.

 مراسم یادشده با همت تربیت بدنی نظرآباد و هیئت همگانی این شهرستان با برگزاری مراسم مداحی و نوحه سرایی انجام می گیرد.

اختتامیه ترم اول مدارس فوتسال در نظرآباد
 
مراسم افتتاحیه ترم اول مدارس فوتسال نظرآباد با حضور مسئولین ورزش شهرستان برگزار شد.
 
این مراسم با حضور روستاکاری رئیس تربیت بدنی نظرآباد ، موسوی رئیس هیئت فوتبال نظرآباد و اولیای بازیکنان در سالن فرهنگی ورزشی فلق برگزار شده است.
 
دراین مراسم روستاکاری ضمن تقدیر و تشکر از مسئولان فوتبال و فوتسال نظرآباد برحمایت تربیت بدنی از این رشته ورزشی تاکید کرد و این امر را بسیار مهم دانست.
 
در پایان این مراسم به بازیکنان پایان نامه و جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.
کد مطلب 1391827

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