آمار درخواست طلاق در کرمان 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی گفت: پرونده های طلاق بیشترین آمار ورودی محاکم حقوقی دادگستری کرمان را به خود اختصاص داده است.
شجاعی با بیان اینکه طی سال جاری دو هزار و 183 درخواست طلاق محلی داشته ایم عنوان داشت: بررسی ها از افزایش 10درصدی آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.
این مسئول قضایی ادامه داد: طی این مدت چهار هزار پرونده با موضوعات طلاق، نفقه و یا مهریه به دادگستری کرمان وارد شده است.
وی بیشترین آمار وارده پرونده های طلاق را در چهارماهه نخست امسال پس از کرمان را مربوط به سیرجان دانست و گفت : در این رابطه راور کمترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده است.
شجاعی در بیان عوامل مهم در بروز و تشدید این وضعیت گفت: بررسی های به عمل آمده از تزلزل پایه های معنوی و اعتقادی وعدم پایبندی به دستورات شرع در سطح خانواده به عنوان یکی از دلایل مهم این امر حکایت دارد .
وی عدم توجه فرزندان به توصیه ها و احترام به نظرات و دیدگاههای والدین در حوزه ازدواج را از دیگر عوامل این امر برشمرد و گفت : اهمیت ندادن به مقوله مشاوره های قبل و بعد از ازدواج به ویژه در بین مردان نیز در این راستا نقش دارد.
معاون برنامه ریزی وتوسعه قضایی دادگستری کرمان یاد آور شد : دوستی و آشنایی خیابانی که منجر به ازدواج می شود نیز از عوامل سست بودن پایه های این سنت حسنه در بین افراد است.
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