آمار درخواست طلاق در کرمان 10 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد صادق شجاعی گفت: پرونده های طلاق بیشترین آمار ورودی محاکم حقوقی دادگستری کرمان را به خود اختصاص داده است.

شجاعی با بیان اینکه طی سال جاری دو هزار و 183 درخواست طلاق محلی داشته ایم عنوان داشت: بررسی ها از افزایش 10درصدی آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد.

این مسئول قضایی ادامه داد: طی این مدت چهار هزار پرونده با موضوعات طلاق، نفقه و یا مهریه به دادگستری کرمان وارد شده است.

وی بیشترین آمار وارده پرونده های طلاق را در چهارماهه نخست امسال پس از کرمان را مربوط به سیرجان دانست و گفت : در این رابطه راور کمترین میزان پرونده را به خود اختصاص داده است.

شجاعی در بیان عوامل مهم در بروز و تشدید این وضعیت گفت: بررسی های به عمل آمده از تزلزل پایه های معنوی و اعتقادی وعدم پایبندی به دستورات شرع در سطح خانواده به عنوان یکی از دلایل مهم این امر حکایت دارد .

وی عدم توجه فرزندان به توصیه ها و احترام به نظرات و دیدگاههای والدین در حوزه ازدواج را از دیگر عوامل این امر برشمرد و گفت : اهمیت ندادن به مقوله مشاوره های قبل و بعد از ازدواج به ویژه در بین مردان نیز در این راستا نقش دارد.

معاون برنامه ریزی وتوسعه قضایی دادگستری کرمان یاد آور شد : دوستی و آشنایی خیابانی که منجر به ازدواج می شود نیز از عوامل سست بودن پایه های این سنت حسنه در بین افراد است.

شجاعی با بیان اینکه پدیده های اجتماعی به ویژه درسطح خانواده دارای ارتبــاط و هم تاثیری است گفت: مصرف مواد مخدر و روان گردانها در بین جوانان که از تفریح وتفنن به اعتیاد ختم می شود نیز ازدیگر دلایل گسترش طلاق و شکسته شدن قبح این عمل در جامعه است.

وی تاکید کرد: پیشگیری از این امر و کنترل سلامت جامعه در ابعاد مختلف وظیفه دستگاه های غیر قضایی است اما کارشناسان و قضات دادگستری نیز در این جهت از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد .

