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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار در البرز برگزار شد

نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار در البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار با همکاری سازمان بازرگانی استان البرز در این استان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار به منظور بررسی روند تولید، توزیع و قیمت گذاری دراستان البرز برگزارشد.

این جلسه به ریاست همراهی رئیس شورای نظارت وکنترل بازاراستان و درمحل سازمان بازرگانی استان البرز برگزار شد و طی آن موارد مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار ضمن بررسی میزان تولید شیر، نحوه چگونگی عرضه و قیمت گذاری این محصول در استان نیز بررسی شد..

از دیگر مسائل مطروحه دراین جلسه، بررسی قیمت انواع برنج، تخم مرغ، شکر وقند حبه ای دراستان بود و بررسی های لازم و مربوطه در این خصوص انجام شد.

به دنبال انجام بررسی ها، با توجه به کاهش چشمگیر قیمت این محصولات، روند توزیع دراستان مثبت ارزیابی و بر ضرورت تداوم این امر تاکید شد.

کد مطلب 1391831

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