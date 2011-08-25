نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار در البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار به منظور بررسی روند تولید، توزیع و قیمت گذاری دراستان البرز برگزارشد.

این جلسه به ریاست همراهی رئیس شورای نظارت وکنترل بازاراستان و درمحل سازمان بازرگانی استان البرز برگزار شد و طی آن موارد مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در نوزدهمین جلسه شورای کنترل و نظارت بازار ضمن بررسی میزان تولید شیر، نحوه چگونگی عرضه و قیمت گذاری این محصول در استان نیز بررسی شد..

از دیگر مسائل مطروحه دراین جلسه، بررسی قیمت انواع برنج، تخم مرغ، شکر وقند حبه ای دراستان بود و بررسی های لازم و مربوطه در این خصوص انجام شد.

به دنبال انجام بررسی ها، با توجه به کاهش چشمگیر قیمت این محصولات، روند توزیع دراستان مثبت ارزیابی و بر ضرورت تداوم این امر تاکید شد.