چهارمحال و بختیاری مستعد برای توسعه توریسم رودخانه ای

به گزارش خبرنگار مهر، گردشگری رودخانه ای در بسیاری از کشورهای دنیا نظیرهلند، نپال، آرژانتین، ترکیه، نیوزلند، استرلیا، کاندا ، شیلی ، کاستاریکا و ... به کمک روستائیان آمده و نه تنها باعث توسعه اقتصادی در جوامع روستایی شده بلکه به ارتقای فرهنگ کمک کرده است.

درکشورهای پیشرفته در زمینه توریسم، سالانه بین 120 تا 150 جشنواره و همایش در زمینه توریسم رودخانه ای برگزار می شود.

هدف اصلی از برپایی چنین جشنوارههای معرفی مناطق مستعد برای توریسم رودخانه ای در بین توریسمها و تشویق روستائیان برای مشارکت و سرمایه گذاری در گردشگری رودخانه ای است.

در این میان استان چهارمحال و بختیاری بار دارا بودن رودخانه های فراوان و پر آب همچون زاینده رود وکارون منطقه مناسب برای توسعه توریسم رودخانه ای است.

رودخانه ارمند و سرچشمه های کارون در استان چهارمحال و بختیاری منطقه ای بسیار مستعد برای توریسم رودخانه ای و توسعه ورزشهای آبی همچون رفینگ، قایق سواری، موج سواری و.... است.

با در نظر گرفتن شرایط نامناسب اقتصادی بسیاری از روستائیان منطقه و برای حفاظت رودخانه و محیط طبیعی، توسعه این نوع گردشگری می تواند باعث دگرگونی در زمینه های توریسم، اقتصاد روستایی ، محیط زیست و ... شود.

برگزاری جشنوارههای ورزشی توریسم رودخانه ای نظیر رفتینگ(قایقرانی در آبهای خروشان) در میان جوامع محلی برای مشارکت درزمینه گرشگری ایجاد شور و هیجان کرده و درنتیجه باعث تحول اقتصادی، فرهنگی و زیست محیطی در منطقه خواهد شد.

با توجه به رشد روز افزون توریسم رودخانه ای و رفتینگ در دنیا برگزاری جشنواره ها و همایشها بین المللی، ملی و منطقه ای در پیشبرد این شاخه گردشگری، اشتغالزایی، ارتقای فرهنگی و سایر دستاورد های گران بها برای جوامع محلی و روستایی کنار رودخانه ها از اهمیت بسیاربرخورداراست.

مدیر انجمن رفتینگ کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان با دارا بودن دو رودخانه پر خروش کارون و زاینده رود مکان مناسبی برای قایقرانی حرفه ای وقایق رانی تفریحی است، اظهار داشت: این رودخانه در این استان موجب می شود از طریق ایجاد جشنواره ها و برگزاری مسابقات ملی و فراملی اقتصاد منطقه ترقی کرده و روستائیان بیشترین سود را از این رودخانه ببرند.

کیانوش محرابیان با اشاره به اینکه سازمانهای زیربط برای گسترش این ورزش و توسعه این ورزش هیجانی با دادن مجوز و جذب سرمایه گذاروایجاد امکانات مناسب در سطح استان در مسیر رودخانه های کارون و زاینده رود موجبات پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را به وجود می آورند.

وی بیان داشت: برای گسترش این ورزش هیجانی در استانی همچون استان چهارمحال و بختیاری دستگاه ها دست به دست هم به توسعه این ورزش کمک کرده و با ایجاد این رشته ها جدید به فکر اشتغال زایی جدید در منطقه باشند.

محرابیان گفت: مردم منطقه استعداد خوبی در این ورزش داشته اند وعامل اصلی که وجود رودخانه خروشان است را دارا هستند و تنها با در اختیار داشتن امکانت لازم می توانند در مسابقات و جشنواره های کشوری و بعدها فراملی حضور پررنگ داشته باشند.

معاون فرماندار کیار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان با دارا بودن قابلیت قایقرانی بر روی آبهای خروشان می توانند در زمینه اشتغالزایی و معرفی نقاط گردشگری استان بسیاربرای استان موثر باشد، بیان داشت: طرح اکوتوریسم در ایران کار خود را به صورت هدفمند شروع کرده است.

کاظم محمدی با بیان اینکه این استان با سرچشمه گرفتن رودخانه کارون مکان مناسب و مستعدی برای جذب توریسم رودخانه ای در کشوراست، بیان داشت: باید سرمایه گذاران کشور با پتانسیلهای استان آشنا و در این بخشهای بکر و دست نخورده سرمایه گذاری کنند.

وی اذعان داشت: برگزاری مسابقات قایقرانی بر روی آبهای خروشان می تواند نقطه آغازین در راستای ایجاد تحول بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در این استان باشد.

یکی از گردشگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رشته ورزشی رفتینگ ( قایق سواری بر روی آبهای خروشان ) یک رشته کاملا هیجانی و رشته مورد علاقه قشر جوان است، اظهار داشت: این رشته موجبات اشتغالزابی، رشد اقتصاد محلی و ایجاد شور و نشاط و شادابی در بین مردم استان و جوانان می شود.

رئیسی بیان داشت: مسئولان با اعطای مجوز های لازم باید در توسعه این رشته در استان قدم بردارند.

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گزارش: زهرا مرادی