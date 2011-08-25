جزئیاتی از دژ مستحکم دیکتاتور لیبی/ قذافی خودکشی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "لیاسیر رپییرو" متخصص زیبایی که پف زیر چشم "معمر قذافی" را در سال 1994 جراحی کرد حقایقی از دژ مستحکم دیکتاتور لیبی را تشریح کرد.

این پزشک 70 ساله که کلینیک های متعددی در "ریودو ژانیرو" در زمینه زیبایی دارد گفت: وزیر بهداشت لیبی هنگامی که من در یک نشست جراحی زیبایی در طرابلس حضور داشتم از من خواست که شخصی که به نظر می رسید برای وی بسیار عزیز است را معالجه می کنم.

وی افزود: من فکر کردم موضوع به همسرش بر می گردد اما بعدا متوجه شدم که موضوع به معمر قذافی مربوط می شود من وارد دژ پر پیچ و خمی شدم و از من خواست که منتظر بمانم سپس به ساختمانی که خیمه قذافی در آن برپا بود راهنمایی شدم.

رپییرو تاکید کرد: من با قذافی دیدار کردم و به او گفتم که مکان تاریک است و امکان معالجه را نمی دهد آنگاه مرا به یک مرکز مجهز راهنمایی کردند.

وی بیان کرد: قوای بدنی قذافی عالی بود اما موضوعی که برایم جالب بود دژ محکمی بود که بسیار مجهز بود من هرگز توقع این دژ محکم را نداشتم.

پزشک برزیلی تاکید کرد: همه متخصصان درمانی قذافی را خارجی تشکیل می دادند زیرا وی نگران ترورش از سوی مردم لیبی بود. شانزده سال قبل وی دیکتاتور نبود و با غرب رابطه خوبی داشت.

وی افزود: قذافی از این انقلاب جان سالم به در نمی برد، من شش روز با وی بوده ام و با اطلاعی که از خلق و خوی وی دارم قذافی خودکشی می کند.