  1. استانها
  2. قزوین
۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

حجت الاسلام عابدینی:

انس با قرآن درس زندگی و هدایت همیشگی برای انسانهاست

انس با قرآن درس زندگی و هدایت همیشگی برای انسانهاست

قزوین - خبرگزاری مهر: یک استاد حوزه و دانشگاه گفت: انس با قرآن موجب هدایت اسنانها و تعیین مسیر درست زندگی می شود و فرد را از گمراهی باز می دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در جلسه آموزش آشنایی با تفسیر قرآن کریم ویژه مدیران
دستگاههای اجرایی استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قرآن با ارائه تعریف درستی از زندگی انسانها مسیر
درست و صحیح را به مردم می آموزد و کسانی که با این کتاب الهی مانوس شوند خیر دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد.
 
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آنان که با قرآن مانوس شوند هرگز دچار گمراهی و ظلالت نخواهند شد و زندگی آرام و پر رزق و روزی خواهند داشت.
 
عابدینی با تفسیر آیاتی از سوره مومنون تصریح کرد: ذکر خدا مانند دارویی است که همه دردهای بشری را درمان می کند و ذکر زیاد موجب زنده شدن قلوب افراد و سرزندگی می شود.
 
امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: ذکر الهی به شفافیت دلها و زدودن غبار گناهان کمک می کند و موجب افزایش بصیرت و بینش
درونی افراد می شود.
 
حجت الاسلام عابدینی همچنین گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای ذکر و دعا و نیایش و زدودن زنگارهای درونی است و با
قرائت قرآن می توانیم روح خود را پالایش کنیم.
کد مطلب 1391839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها