انس با قرآن درس زندگی و هدایت همیشگی برای انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی ظهر پنجشنبه در جلسه آموزش آشنایی با تفسیر قرآن کریم ویژه مدیران

دستگاههای اجرایی استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: قرآن با ارائه تعریف درستی از زندگی انسانها مسیر

درست و صحیح را به مردم می آموزد و کسانی که با این کتاب الهی مانوس شوند خیر دنیا و آخرت نصیب آنها خواهد شد.

این استاد حوزه و دانشگاه افزود: آنان که با قرآن مانوس شوند هرگز دچار گمراهی و ظلالت نخواهند شد و زندگی آرام و پر رزق و روزی خواهند داشت.

عابدینی با تفسیر آیاتی از سوره مومنون تصریح کرد: ذکر خدا مانند دارویی است که همه دردهای بشری را درمان می کند و ذکر زیاد موجب زنده شدن قلوب افراد و سرزندگی می شود.

امام جمعه موقت قزوین یادآور شد: ذکر الهی به شفافیت دلها و زدودن غبار گناهان کمک می کند و موجب افزایش بصیرت و بینش

درونی افراد می شود.

حجت الاسلام عابدینی همچنین گفت: ماه رمضان فرصت مناسبی برای ذکر و دعا و نیایش و زدودن زنگارهای درونی است و با

قرائت قرآن می توانیم روح خود را پالایش کنیم.