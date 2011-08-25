سازمانهای مردم نهاد جایگاه ویژه ای در تحقق اهداف فرهنگی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی صبح پنجشنبه در همایش منتخبین سازمان های مردم نهاد استان که در تالار نور مشهد برگزار شد، با مثبت ارزیابی کردن اقدامات سازمان های مردم نهاد تصریح کرد: این سازمان ها به عنوان کمک و معین دستگاه های اجرایی و مردم نقش موثری در تحقق اهداف متعالی نظام اسلامی در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دارند.

وی پیشنهاد داد: این سازمان ها می توانند با تشکیل یک اتحادیه به عنوان حلقه اتصال بین دولت و سازمان های مردم نهاد، خواسته ها و مطالبات خود را به بدنه دولت منعکس کنند.

استاندار خراسان رضوی همچنین به دستگاه های دولتی توصیه کرد تا ارتباط خود را با "سمن ها" صمیمی تر و نزدیک تر کنند و گفت: از این پس یکی از شاخص های ارزیابی دستگاه های دولتی نحوه همکاری و تعامل آنها با سازمان های مردم نهاد خواهد بود.

صلاحی اظهار داشت: پایه انقلاب اسلامی فرهنگ است و زیرساخت این فرهنگ، اسلام است.پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد که فرهنگ مردم ایران عوض شده و فرهنگ پایداری، مقاومت، ایثار، شهادت و دفاع مقدس در بین مردم نهادینه شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات موثر و خوبی که در حوزه فرهنگ صورت گرفته است، گفت: اگرچه هنوز تا نقطه آرمانی فاصله داریم ولی به برکت انقلاب اسلامی و مشارکت تمامی دستگاه های فرهنگی و همچنین سازمان های مردم نهاد، فعالیت های فرهنگی از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

امینی مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی وزارت کشور نیز در این مراسم از تشکل ها به عنوان سرمایه هایی گران سنگ یاد کرد و گفت: باید از این ظرفیت و قابلیت ها استفاده کرد.

وی افزود: بانکی از اطلاعات سازمان های مردم نهاد در کشور تشکیل شده و هم اکنون اطلاعات این "سمن ها" در آن درج می شود.

مشاور وزیر کشور و معاون امور سازمان های مردم نهاد مرکز امور اجتماعی کشور تصریح کرد: بیش از چهار هزار طرح فرهنگی اجتماعی توسط سازمان های مردم نهاد کشور به استانداری ها ارسال شده که پروژه های قابل اجرا از محل بودجه فرهنگی عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: ارتقای سطح آموزش "سمن ها"، وجود متخصصین در اعضای هیئت موسس، ایجاد شبکه های تخصصی و همچنین فعال سازی اتاق های فکر از جمله خواسته های حاکمیت از سازمان های مردم نهاد است.

امینی گفت: سازمان های مردم نهاد باید به گونه ای فعالیت کنند تا اعتماد جامعه به خدمات نظام افزایش یابد و اتصال بین مردم، سازمان های مردم نهاد و دولت حفظ شود.

شایان ذکر است، در ادامه این همایش تعدادی از نمایندگان تشکل ها و سازمان های مردم نهاد به بیان دیدگاه ها، نقطه نظرات و مشکلات خود پرداختند و در ابتدای این دیدار نیز موسویان مدیرکل دفتر اجتماعی و سازمان های مردم نهاد گزارشی از آخرین وضعیت سازمان های مردم نهاد استان و اقداماتی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته ارائه کرد.