کمک 315 میلیون تومانی استانداری خراسان رضوی به نمایشگاه قرآن و عترت مشهد

محمود صلاحی در حاشیه مراسم آغاز به کار ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: توجه به معارف قرآن و نهادینه شدن آن در جامعه از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: برپایی نمایشگاه فرصت بسیار مغتنمی برای تحقق این امر است و باید از این ظرفیت استفاده شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: همزمان با افتتاح این نمایشگاه در مشهد در 22 شهرستان استان نیز نمایشگاه قرآن فعال است.

صلاحی با اشاره به کمک 315 میلیون تومانی استانداری خراسان رضوی به برپایی این نمایشگاه در مشهد گفت: علاوه بر این مبلغ، 85 میلیون تومان نیز برای کمک به برپایی نمایشگاه قرآن در شهرستان ها اختصاص یافته است.

وی ضمن ابراز خرسندی از تنوع فعالیت های ارائه شده در این دوره از نمایشگاه قرآن از رسانه های استان خواست در خصوص زمان فعالیت نمایشگاه و برنامه های آن اطلاع رسانی کنند.