هدف مخابرات تأمین اینترنت پرسرعت برای 90 درصد از مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم ابراهیمی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه 37 پروژه مخابراتی استان قم که به مناسبت هفته دولت در مرکز مخابرات توحید قم برگزار شد، اظهار داشت: برنامه مخابرات کشور در سال‌های آتی و برنامه پنج ساله خود تأمین و پوشش 90 مردم ایران از سرویس اینترنت پرسرعت است.



وی گفت: مخابرات ایران با 25 میلیون و 950 هزار مشترک تلفن ثابت و واگذاری 45 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه بزرگترین اپراتور منطقه است.



معاون برنامه‌ریزی شرکت مخابرات ایران افزود: شرکت مخابرات در 31 استان و یک هزار و 260 شهر و 35 هزار روستای کشور و تمام مسیرهای اصلی و فرعی کشور حضور فیزیکی فعال و ارائه خدمات دارد.



وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران در سال‌های اخیر بر اساس تصمیمات دولت و رهبر معظم انقلاب از حالت دولتی به خصوصی تبدیل شد و در حال حاضر 20 درصد سهام این شرکت برای دولت است، بر اساس قوانین دولت چنانچه بیش از 50 درصد سهم یک شرکت توسط بخش خصوصی خریده شود آن شرکت خصوصی است و هم اکنون مخابرات بر اساس قوانین تجارت در حال فعالیت است.



ابراهیمی افزود: هدف شرکت مخابرات در زمان دولتی بودن خود توسعه همه جانبه خدمات مخابراتی بود اما امروزه با توجه به خصوصی شدن این شرکت علاوه بر این اهداف، ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت نیز در دستور کار مخابرات قرار گرفته است.



وی با اشاره به اینکه امروز کمیت به تنهایی نمی‌تواند وضعیت و عملکرد مخابرات را ارزیابی کند بلکه کیفیت هم در کنار کمیت قرار دارد، بر توجه بیشتر مخابرات در ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت تاکید کرد و افزود: استان قم با توجه به وجود مراکز دانشگاهی و علمی و همچنین حضور افراد تحصیل کرده، طلاب و روحانیون در حوزه مخابرات دارای بازار خوبی است و این استان توانایی فعال کردن سرویس ارزش افزوده را دارد و قم با این کار می‌تواند خدمات متنوعی را به شهروندان ارائه دهد.



معاون برنامه‌ریزی و بررسی اقتصادی شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: وظیفه و مسئولیت بسیار مهم ما در رابطه با خصوصی سازی بحث کیفیت سرویس دهی و افزایش تنوع در آن است تا بتوانیم نیاز جامعه را به خوبی برطرف کنیم.



وی با اشاره به اینکه سرویس ارزش افزوده یا هشت ستاره در برخی از استان‌های کشور راه اندازی شده است، اضافه کرد: در حال حاضر در قم هر دوره برای مشترکین باید بیش از یک میلیون قبض تلفن ثابت و تلفن همراه صادر شود و پرداخت قبوض سبب اتلاف زمان و هزینه مشترکین می‌شود اما با راه اندازی سامانه 1818 و دیگر سامانه‌ها از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کرده‌ایم و اجرای چنین کارهایی اهرم توسعه و پیشرفت یک کشور هستند.



ابراهیمی با بیان اینکه مخابرات بستر مناسبی است تا مردم یک جامعه را در زمینه مختلف توسعه دهد، افزود: ارائه خدمات مناسب و با کیفیت یکی از اهداف مهم مخابرات است.