13 روستا در لرستان از نعمت گاز بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر 198 روستای استان از نعمت گاز بهره مند هستند که از این تعداد 180 روستا در زمان دولتهای نهم و دهم از نعمت گاز بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: با تلاش کارکنان شرکت گاز استان سعی بر این است در سال جاری 80 روستای استان از نعمت گاز بهره مند شوند.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان با اشاره به بهره مندی 8 روستا طی سال جاری از گاز، ادامه داد: طرح گازرسانی به 13 روستای استان نیز در هفته دولت به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه اکنون ساکنان 198 روستا و 18 شهر در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، افزود: در حال حاضر 96 درصد از جمعیت شهری و 38 درصد از جمعیت روستایی این استان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند.