265 خانوار روستایی لرستان از نعمت برق بهره مند می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بحرینی در این رابطه اظهار داشت: برق رسانی به 15 روستا از مناطق صعب العبور استان با اعتباری بالغ بر 20685 میلیون ریال آماده بهره برداری است که برق این روستاها در هفته دولت وصل می شود.

وی با بیان اینکه تا قبل از اجرای این پروژه ها 2 هزار و 426 روستا در سطح استان برق دار شده بود، افزود: با احتساب 15 روستای یاد شده مجموع روستاهای برق دار استان لرستان به دو هزار و 441 روستا می رسد.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان تصریح کرد: از مجموع 15 روستایی که طرح برق رسانی به آنها در هفته دولت افتتاح می شود تعداد 7 روستا از طریق انرژی خورشیدی برق دار شده اند.

بحرینی ادامه داد: برق رسانی با استفاده از انرژی های نو به روستاهای استان نقطه عطفی در گرایش به سمت استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است.

وی یادآور شد: با توجه به اثرات مفید و مثبتی که انرژیهای نو در حفظ محیط زیست و جلوگیری از تاثیرات مخرب زیست محیطی دارند امیدواریم که در آینده ای نه چندان دور بتوانیم شاهد تحولات عظیمی در این راستا باشیم.