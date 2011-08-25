زنجان میزبان 300 نفر از فعالان قرآنی مساجد کشور در جشنواره "مدهامتان" است

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران به روند اجرای هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان در زنجان اشاره کرد و افزود: این جشنواره از 3 تا 6 آبان امسال به میزبانی استان زنجان برگزار می شود.



وی به استفاده از همه ظرفیت های استانی برای برپایی این جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: مرحله کشوری جشنواره قرآنی مدهامتان برای اولین بار در استان زنجان برگزار می شود.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: این جشنواره دررشته های حفظ (10 جزء، 20 جزء، 30 جزء) ترتیل، قرائت، تفسیر(ویژه ائمه جمعه) و اذان برگزار می شود.

سهندی به برنامه های ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجلیل از فعالان قرآنی استان زنجان اشاره کرد وافزود: این اداره کل پس از ماه مبارک رمضان در همایشی به تجلیل از 200 نفر از فعالان قرآنی و تقدیر از چهار شخصیت بزرگ قرآنی این استان خواهد پرداخت.



وی خواستار همکاری رسانه ها در ارائه پیشنهادها و نظرات برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره مدها متان در سطح استان شد و گفت: رسانه ها باید نقش خود را در فعال سازی فضای قرآنی استان ایفا کرده و به پررنگ تر شدن فضای قرآنی استان کمک کنند.