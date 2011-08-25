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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۴

سهندی:

زنجان میزبان 300 نفر از فعالان قرآنی مساجد کشور در جشنواره "مدهامتان" است

زنجان میزبان 300 نفر از فعالان قرآنی مساجد کشور در جشنواره "مدهامتان" است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، جشنواره قرآنی "مدهامتان" را فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای قرآنی جوانان عنوان کرد و گفت: به همین منظور بیش از 300 تن از حاملان، حافظان و قاریان قرآن در زنجان حضور می یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سهندی  ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران به روند اجرای هفتمین جشنواره قرآنی مدهامتان در زنجان اشاره کرد و افزود: این جشنواره از 3 تا 6 آبان  امسال به میزبانی استان زنجان برگزار می شود.
 
وی به استفاده از همه ظرفیت های استانی برای برپایی این جشنواره اشاره کرد و یادآور شد: مرحله کشوری جشنواره قرآنی مدهامتان برای اولین بار در استان زنجان برگزار می شود.
 
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد: این جشنواره دررشته های حفظ (10 جزء، 20 جزء، 30 جزء) ترتیل، قرائت، تفسیر(ویژه ائمه جمعه) و اذان برگزار می شود.
 
سهندی  به برنامه های ویژه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تجلیل از فعالان قرآنی استان زنجان اشاره کرد وافزود: این اداره کل پس از ماه مبارک رمضان در همایشی به تجلیل از 200 نفر از فعالان قرآنی و تقدیر از چهار شخصیت بزرگ قرآنی این استان خواهد پرداخت.

وی  خواستار همکاری رسانه ها در ارائه پیشنهادها و نظرات برای هر چه بهتر برگزار شدن جشنواره مدها متان در سطح استان شد و گفت: رسانه ها باید نقش خود را در فعال سازی فضای قرآنی استان ایفا کرده و به پررنگ تر شدن فضای قرآنی استان کمک کنند.

 
کد مطلب 1391874

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