56 هزار واحد مسکن مهر در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول رسولی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: از این تعداد هم اکنون حدود 12هزار واحد مسکن مهر درشهرهای مازندران آماده افتتاح است که به تدریج تا پایان امسال افتتاح خواهد شد.



وی به طرح خودمالکی مسکن مهر در این استان اشاره کرد و گفت: طرح خودمالکی که به عنوان طرح ابتکاری مازندران پایلوت کشوری شده است با استقبال مردمی در استان مواجه شده و با دستور رئیس جمهوری این طرح در همه استانهای کشور در حال اجریی شدن است.



رئیس سازمان مسکن وشهرسازی مازندران، سهمیه امسال نوسازی واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده شهری دراین استن را حدود 9 هزار واحد اعلام کرد.



رسولی گفت: تسهیلات برای نوسازی هر واحد مسکونی 200میلیون ریال و برای ساخت واحدهای صنعتی دربافت های فرسوده 250میلیون ریال است.



وی افزود: صاحبان واحدهای مسکونی که در بافت های فرسوده شهری سکونت دارند می توانند برای بهره مندی از تسهیلات ساخت نوسازی مسکن در بافت های فرسوده به اداره های مسکن و شهرسازی شهرستانهای استان مراجعه کنند.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران با بیان اینکه از 33 هزار هکتاروسعت محدوده های شهری این استان بیش از چهارهزار و731هکتار در بافت فرسوده شهری واقع شده است، اضافه کرد: ازسال 84 تاکنون هفت هزارو472 واحد مسکونی در بافت های فرسوده مازندران تسهیلات پرداخت شد.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تسهیلات 200 میلیون ریال خرید مسکن بر اساس ابلاغیه کشوری متوقف شده و هیچ تسهیلاتی برای خرید در استان پرداخت نمی شود، اضافه کرد: در مازندران برای هزار و412 متقاضی خرید واحد واحدهای مسکونی تسهیلات پرداخت شد.



رئیس سازمان مسکن و شهرسازی مازندران اضافه کرد: حدود 500متقاضی خرید مسکن که بعد از متوقف شدن تسهیلات خرید مسکن به بانک های عامل معرفی شده بودند، با مجوز جداگانه ای که وزیرمسکن و شهرسازی صادرکرده بود، این تعداد متقاضی تسهیلات 200میلیون ریالی خرید مسکن را دریافت کردند.