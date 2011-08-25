شرایط امروز منطقه نشان دهنده افول ابر قدرت ها است

آیت اﷲ سید هاشم حسینی بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب و اشاره به وضعیت نا بسامان اقتصادی امریکا و آشوب در کشورهای اروپایی تصریح کرد: این دولت ها امروز با خواسته های مردم خود درگیرند و حمایت از رژیم اشغالگر قدس دیگر مثل گذشته نیست و شاید در قالب لفظ باقی بماند.



خطیب جمعه قم افزود: تعقیب و تداوم حرکت بیداری اسلامی به زودی منجر به نابودی رژیم جعلی اسرائیل می شود.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: هر چه مسلمانان منطقه هوشیارتر باشند فرصت عرض اندام و قدرت نمایی را از دشمن می گیرند.



هدف اسرائیل ایجاد رعب در دل فلسطینیان است



حسینی بوشهری با اشاره به افزایش حملات رژیم غاصب صهیونیستی به نوار غزه و فلسطین در آستانه روز قدس تصریح کرد: این رژیم به دنبال ایجاد رعب و وحشت در دل مردم فلسطینیان است تا از این طریق آنها را مهار و کنترل کند.



خطیب جمعه قم افزود: آنها می دانند که اگر مردم را به حال خود رها کنند آنها با شور و حرارت بیشتری به صحنه می آیند.



وی گفت: دولت جعلی اسرائیل خواسته تا با این حملات پیش دستی کند و ابتکار عمل را به دست بگیرد اما هنوز نفهمیده است که با این حملات نه تنها نمی تواند اراده مردم فلسطین را تضعیف کند بلکه بر مقاومت آنها می افزاید.



لزوم حضور گسترده در راهپیمایی روز قدس



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید بر لزوم شرکت در راهپیمایی روز قدس آن را وظیفه ای انسانی عنوان کرد و اظهار داشت: پیش بینی می شود روز قدس امسال با حضور پررنگ و پرشور مردم جهان همراه باشد.



