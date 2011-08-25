واکنش ها به سرنگونی دولت قذافی/ رونمایی از سه دستاورد نظامی جدید

به گزارش خبرنگار مهر در این هفته اخبار و اتفاقات مختلفی در فضای رسانه ای و سیاسی کشور جریان یافت که اهم آن عبارتند از :

جزئیات مذاکرات صالحی در مسکو

یک نماینده مجلس که وزیر خارجه را در سفر اخیر به مسکو همراهی کرده بود ضمن تشریح جزئیات مذاکرات این سفر تاکید کرد که در طرح گام به گام روسیه چارچوب چماق و هویج و فشار و مذاکره مطرح نیست.



مهدی سنایی درخصوص طرح گام به گام روسیه برای آغاز مذاکرات ایران و 1+5 گفت: طرح مذکور کلی است و ابهاماتی دارد که در بررسی جزیی تر حل خواهد شد.



وی یکی از ابهامات این طرح را جدول زمان بندی دانسته و در عین حال تصریح کرده بود: ایران در مجموع با کلیات طرح ابداعی روسیه موافق است و قرار است در مورد جزئیات کار کارشناسی انجام گیرد.



در این باره علا الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته بود: روس ها طبق طرح گام به گام باید در گام بعدی به آمریکا در راستای حذف تحریم هاعلیه ایران فشار آورند.



سرنگونی دولت قذافی و سرنوشت امام موسی صدر

پیروزی مردم لیبی بر دولت مستبد فذافی یکی دیگر از وقایع مهم هفته گذشته بود که واکنش های مختلفی را در بر داشت و البته نخستین موضوعی را که به ذهن متبادر ساخت سرنوشت امام موسی صدر بود.



وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به محض قطعی شدن سقوط دولت قذافی در لیبی طی بیانیه ای با تبریک پیروزی حرکت مردم مسلمان لیبی تاکید کرد که مردم لیبی با استمرار حضور در صحنه از قیام خود صیانت کنند.



در عین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی به مناسبت سقوط دیکتاتور لیبی، ضمن تبریک این پیروزی به انقلابیون و مردم مسلمان لیبی، اظهار امیدواری کرد که این راه تا پایان آن و استقرار حکومتی بر مبنای خواست مردم این کشور با حضور انقلابیون مسلمان و بدون دخالت بیگانگان و عناصر خارجی ادامه یابد.



از سوی دیگر اما کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به سقوط دولت قذافی در لیبی گفت: مسئولیت جان امام موسی صدر هم بر عهده حکومت فعلی و هم برعهده خارجی‌های حاضر در این کشور است.



وی ضمن تبریک به مردم لیبی برای این پیروزی تاکید کرد: باید اجازه داده شود تا مردم خودشان سرنوشت‌شان را به دست بگیرند، انتخابات آزاد برگزار کنند و قانون اساسی بنویسند، مطمئنا حضور بیگانگان وضع لیبی را پیچیده ‌تر می‌کند.



سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره وضعیت امام موسی صدر نیز گفت: ما قائل به این هستیم که ایشان زنده ‌اند و نزد دولت قذافی اسیر بوده ‌اند، قذافی دروغ‌های زیادی در این باره تحویل جامعه جهانی داد و هیچ کدام محمل قابل پذیرشی ندارد لذا امیدواریم در روزهای آینده امام موسی صدر را سالم ببینیم و ایشان بتواند به خانواده‌ خود بازگردد.



فراکسیون بیداری اسلامی مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه طی پیامی ضمن تبریک پیروزی مردم لیبی اعلام کرد: ملت مسلمان و انقلابی ایران قذافی را متهم اصلی پرونده ربایش امام موسی صدر می‌داند و از دادگاه‌ها و مجامع حقوقی بین‌المللی تقاضای پیگیری و صدور حکم علیه وی را دارد.



نهضت امداد رسانی به قحطی زدگان سومالی

هفته گذشته با پیام مقام معظم رهبری برای کمک رسانی به مردم قحطی زده سومالی فضای رسانه ای کشور به شدت از وقایع سومالی متاثر شد و در همین رابطه نیز هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به ریاست صالحی برای کمک رسانی عازم این کشور شدند.



وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خلال این سفر از آمادگی تهران برای ایجاد اردوگاهی با ظرفیت اسکان 2000 خانوار از مردم قحطی زده سومالی در این کشور خبر داد و در حاشیه دیدار با وزیر خارجه این کشور در جمع خبرنگاران همچنین از اختصاص 2 میلیون دلار کمک های ایران در کنار 25 میلیون دلار اختصاص یافته از قبل برای توسعه سومالی سخن گفت.



به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به موگادیشو جمهوری اسلامی ایران تاکنون بیش از 200 تن کمک های امدادی شامل مایحتاج غذایی، دارو و چادر به سومالی ارسال کرده بود که علاوه بر آن همزمان با سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محموله ای دیگر شامل 80 تن مواد غذایی و دارویی وارد سومالی شد.



گفتنی است در این سفر نخست وزیر سومالی در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از کمک ها و مساعدت های دولت و ملت ایران به مردم قحطی زده سومالی قدردانی کرد و تداوم این کمک ها را خواستار شد.



البته در قالب رایزنی های سیاسی نیز محمود احمدی رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر ضرورت ارسال سریع کمک های بشر دوستانه به مردم سومالی را مورد تاکید قرار داده و گفته بود: جمهوری اسلامی ایران موضوع کمک رسانی به مردم رنج دیده سومالی را به جدیت پیگیری و از تمامی اقدامات انجام شده در این زمینه حمایت می کند.



رونمایی از سه دستاورد جدید نظامی ایران

هم زمان با روز صنعت دفاعی با حضور رئیس جمهور از سه دستاورد جدید نظامی ایران رونمایی شد .



موشک کروز ایرانی با برد 200 کیلومتر، سامانه بومی اژدر و نوعی از موتور دریایی به عنوان سه دستاورد مهم دفاعی ایران با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.



در مراسم روز صنعت دفاعی که روز سه شبه در دانشگاه صنعتی مالک اشتر و با حضور محمود احمدی‌نژاد ، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و برخی مسئولان و مقامات لشکری برگزار شد، 3 پروژه مهم "موشک قادر"، "سامانه اژدر والفجر" و "موتور دریایی بنیان 1" رونمایی شد.



موشک قادر که به دست متخصصان و کارشناسان صنایع دفاعی ساخته شده از نوع موشک‌های کروز دریایی با برد حدود 200 کیلومتر است که با قابلیت بالای تخریب می‌تواند علیه اهداف دریایی از جمله ناوچه‌ها و ناوهای جنگی و همچنین اهداف ساحلی دشمن مورد استفاده قرار گیرد. ارتفاع پایین قابلیت تخریب زیاد ، وزن و ابعاد کم و دقت بالا از مهمترین ویژگی های این کروز است.



سامانه اژدر بومی والفجر نیز که به دست متخصصان صنایع دفاعی ساخته شده با سر جنگی 220 کیلوگرمی توانایی انهدام شناورهای سنگین دشمن را دارد. اژدر والفجر که از شناورهای زیردریایی پرتاب می‌شود، دارای قابلیت عملیات در شرایط ناپایدار جوی و کاربرد در آب‌های کم عمق و عمیق دریا بوده و مجهز به سیستم ایمنی و تسلیح پیشرفته است.



این اژدر در فرآیند طراحی و تولید خود انواع آزمایش‌های مهم میدانی ، دریایی شامل تست‌های کنترلی و فرمان‌پذیری و تست‌های دریایی آشیانه‌یابی و تست‌های آشکارسازی را با موفقیت انجام داده است.



بر اساس این گزارش، موتور دریایی بنیان 1 دیگر پروژه‌ای است که قرار است توسط رئیس جمهور رونمایی شود که عملیات اجرایی ساخت این موتور در سال 88 توسط سازمان دریایی وزارت دفاع و با هدف تامین نیاز روزافزون نیروی دریایی به این محصول استراتژیک آغاز شده بود.



موتور بنیان 1 در آزمایشات مربوط در توان 850 اسب بخار کلیه مراحل را با موفقیت طی کرد. این موتور از نظر عملکرد در مقایسه با موتورهای خارجی از وضعیت مناسبی برخوردار بوده و نیاز کشور را تامین خواهد کرد.



مراسم عزاداری ضربت خوردن شهادت امیرالمومنین در حضور رهبر معظم انقلاب

طی هفته جاری و در سالروز ضربت خوردن امیرالمومنین و سالروز شهادت مظلومانه اسوه فضائل، ابوالائمه حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه‌‌السلام، مراسم سوگواری و عزاداری آن حضرت با حضور قشرهای مختلف مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.



انهدام یک شبکه دین‌ستیز در فضای مجازی

با پیگیری‌ها و اقدامات اطلاعاتی ـ عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) یک شبکه از عناصر دین‌ستیز که در فضای مجازی با استفاده از شگردهای گوناگون نسبت به تخریب باورها و اعتقادات دینی مردم اقدام می‌کردند، شناسایی و منهدم شد.



گردانندگان و عوامل اصلی این سایت غیرقانونی با ایجاد شبکه‌ای گسترده از سایت‌ها، وبلاگ‌ها، تالارهای گفت‌وگو و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هویت‌های جعلی، رمزنگاری‌های پیچده و پشتیبانی فنی برخی از مرتبطین سفارتخانه‌های کشورهای غربی، اقداماتی همه جانبه و سازمان یافته‌ای در راستای توهین به مقدسات و باورهای مذهبی و اعتقادی مردم پرداخته بودند که پس از رهگیری در فضای مجازی و شکستن لایه‌های متعدد حفاظتی و رمزشکنی پیچیده دیجیتالی توسط نیروهای اطلاعاتی، این شبکه ضد دین شناسایی و دستگیر شدند.

