صمد مرفاوی در خصوص اتفاقات بعد از دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و فجرسپاسی شیراز به خبرنگار مهر گفت: نتیجه بازی ناعادلانه بود. نیمه اول موقعیت‌های ما به مراتب بیشتر از فجر بود. با این حال تیم فجر در نیمه دوم فقط از یک اوت دستی استفاده کرد و تنها یک موقعیت خطرناک ضدحمله داشت. البته در پایان این تیم مس بود که بازی را باخت و من به تیم فجر تبریک می گویم.

وی در ادامه افزود: فصل گذشته سه باخت آوردیم و سپس 16 هفته نباختیم. در فصل گذشته شرایط خیلی بهتر بود چون حمایت از من صورت گرفت ولی در این فصل همه به دنبال قدرت و گرفتن جای یکدیگر در باشگاه هستند، به طوریکه حتی در این اواخر برخی از معاونان باشگاه نیز به طور علنی به دنبال برکناری من، مدیرعامل باشگاه و گرفتن جای او بوده و در انجام امور تیم سنگ اندازی می کردند. به طور کلی می توانم بگویم گروهبندی و باندبازی در باشگاه مس کرمان در این فصل بیداد می کند.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خاطر نشان کرد: شرایط سکوها از ابتدا به ضرر من و تیمم برنامه ریزی شده بود و این موضوع باعث شد از شدت ناراحتی بعد از بازی با فجر بصورت شفاهی استعفا دهم اما بعد از کنفرانس خبری این بازی فهمیدم که همه مسائل برای نتیجه نگرفتن تیم و برکناری من برنامه‌ریزی شده بود.

وی ادامه داد: بعد از نشست خبری همسرم تماس گرفت و به من اطلاع داد که گزارشگر بازی از دقیقه 20 علیه بنده حرف زده، خواهان برکناری‌ام شده و مردم را علیه من تحریک کرده است. این موضوع باعث شد که حتی حال همسرم خراب شود و کارش به بیمارستان بکشد.

مرفاوی خاطر نشان کرد: بعد از تماس همسرم به سراغ گزارشگر بازی رفتم و به او گفتم که چرا علیه من مدام صحبت می کردید و از برکناری من حرف می زدید که او گفت: "برای من قبل از بازی نوشته‌اند که در طول گزارشم این چیزها را بگویم!"

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان ادامه داد: اگر آقای گزارشگر بخواهد زیر حرفش بزند من شاهد دارم و ثابت می کنم حرفم درست است. فقط می توانم بگویم به دلیل توطئه‌ای که آقایان علیه من انجام دادند استعفا نمی دهم و تا آخرین لحظه به کارم ادامه می دهم. در این بین باشگاه مس هر تصمیمی می خواهد بگیرد.

مرفاوی در پایان خاطر نشان کرد: هیچکدام از بازیکنانی را که من قبل از شروع فصل خواهان آنها بودم، نگرفتند، حتی یک نفر را.

وی در پایان یادآور شد: تیم مس از زمانی که به رقابت‌های لیگ برتر صعود کرده، قبل از آغاز لیگ استخوانبندی خود را حفظ نکرده و در هر فصل تغیرات زیادی در فهرست بازیکنان این تیم ایجاد شده است اما قبل از شروع این فصل تصمیم گرفتم اسکلت تیم را حفظ کنم اما حالا می گویم شاید در نگه داشتن برخی از نفرات فصل گذشته اشتباه کردم و باید مانند فصول قبل تغییرات زیادی در تیم ایجاد می کردم.

دیدار تیم‌های فوتبال مس کرمان و فجرسپاسی شیراز از هفته پنجم یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر با برتری 2 بر یک تیم فجرسپاسی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به پایان رسید.