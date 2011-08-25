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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

مجیدی:

تفاهم نامه مسکن مهر لالجین برای دریافت زمین امضا شد

تفاهم نامه مسکن مهر لالجین برای دریافت زمین امضا شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان از امضای تفاهم نامه مسکن مهر شهر لالجین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر مجیدی در شورای مسکن استان همدان گفت‌: زمین مورد نظر برای شروع ساخت مسکن، هفته آینده تحویل بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی داده خواهد شد.

مجیدی اضافه کرد‌: پروژه 30 واحدی سامن نیز آماده بهره‌برداری است و آگهی برای جذب متقاضی داده شده است.

وی گفت: برای تشویق متقاضیان مبلغ وام را از 200 میلیون ریال به 250 میلیون ریال افزایش خواهیم داد.

مجیدی اظهار داشت‌: بر اساس برآوردهای صورت گرفته چهار هزار و 725 واحد مسکن مهر در استان همدان آماده بهره‌برداری و در حال اتمام است.

وی همچنین از آماده بودن یک هزار و 613 واحد مسکن بافت فرسوده در استان همدان خبر داد و گفت‌: سه هزار و 324 واحد مسکن که در راستای بنگاه‌های زودبازده از سال‌های 85 و 86 تسهیلات دریافت کرده‌اند در حال ساخت است.

کد مطلب 1391887

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