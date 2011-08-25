روز قدس نماد وحدت اسلامی است

حجت الاسلام محمد قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حماسه‌ روز قدس یادآور فریاد رعد آسای امام راحل (ره) است که همچون صاعقه بر سر سفاکان صهیونیست فرود آمده و پژواک آن در جهان به ویژه در کشورهای اسلامی طنین‌افکن شد و مسیر مبارزه‌ بی‌ امان مردم فلسطین را شتابنده و توفنده ساخت.



وی تصریح کرد: مردمی که بیش از نیم قرن در مصاف با دژخیمان پلید و ددمنشان غاصب همچنان نستوه و استوار از خود مقاومت و پایمردی نشان داده‌ و با انتخاب آگاهانه‌ شهادت‌ طلبی و به قربانگاه فرستادن جگر گوشه‌هایشان از شرف و کرامت انسانی و ارزش‌های مقدس اسلامی‌ خود جانانه دفاع کرده و از سرزمین میهنی خویش پاسداری و حفاظت می‌کنند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل اظهار داشت:‌ روز قدس، روز رژه سپاهیان اسلام در برابر چشمان حیرت زده‌ مستکبران جهان، روز نمایش اتحاد و همبستگی جهان اسلام در مقابل نمادهای کفر و استکبار دوران معاصراست.



قنبری، روزقدس را روز برائت از استکبار و اعلام نفرت عمومی ملل مسلمان و همه آزادگان جهان از رژیم تروریست و اشغالگر قدس و حامی آن شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار دانست.

وی تاکید کرد: روز قدس نماد آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی، وحدت و همدلی امت اسلامی است تا با خروش یکپارچه علیه ظلم و بیداد، پرچم عدالت‌طلبی را در جهان برافراشته و ظرفیت و توان خویش را به رخ زیاده‌ خواهان عالم بکشند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آمل ادامه داد: ملت آگاه وهوشیار ایران اسلامی ضمن بیعت مجدد با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و با اعتقاد کامل به حقانیت ملت مظلوم فلسطین و تاکید بر غاصب بودن رژیم اشغالگر صهیونیستی اسرائیل، حمایت راسخ خود را از مردم مظلوم و زجرکشیده فلسطین اعلام خواهد کرد.

قنبری با تاکید بر اینکه رژیم غاصب فلسطین با اتحاد و همبستگی امت اسلامی محکوم به شکست و نابودی است افزود: در روز جمعه همگام با سایر اقشار مردم خداجوی ایران اسلامی در راهپیمایی با شکوه روز قدس شرکت خواهند کرد و با مشت‌های گره کرده شعار "مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل" را سر می‌دهند.