گرجستاني ها موفق تر از ديگران ؛ راشويلي پرامتيازترين خارجي ليگ

به گزارش خبرنگار "مهر" اين كشتي گير گرجستاني كه مدال طلاي اروپا را نيز در اختيار دارد توانسته است با 5 پيروزي و يك شكست 19 امتياز مثبت به نام خود ثبت كند. پس از "ريواز ميندو راشويلي" ، الدار كورتانيدزه ديگر گرجستاني تيم پيام ارتباطات ساري قرار دارد كه توانسته در 4 مسابقه 4 پيروزي بدست آورد و لژيونر بدون شكست ليگ برتر باشد. كورتانيدزه 15 امتياز مثبت بدست آورده است.

"گتورگي گوگشليدزه" ، قهرمان روسي الاصل جهان در سال 2001 نيز سومين كشتي گير خارجي موفق در ليگ برتر ايران است . " گوگشليدزه" از 5 مسابقه اي كه در آن شركت داشته به 4 پيروزي دست يافته و تنها در مقابل "الدار كورتانيدزه" شكست خورده است. "آدخام اجيلوف"، "آيدين پولاتچي" و" الكساندر زاهاروك" نيز به ترتيب با 9، 9 و 7 امتياز در رده هاي چهارم و ششم قرار دارند.

"البروس تديف، قهرمان اوكرايني المپيك آتن در رده هفتم قرار دارد، او در 3 مسابقه شركت كرده كه حاصل آن دو پيرزي و يك شكست و 7 امتياز مثبت بوده است. "ماگومد عيسي گاژيف" و "واسيلي فدروشين"، "واديم تاسايف" و "رجب كارا" نيز به ترتيب رتبه هاي هشتم تا يازدهم را در ميان كشتي گيران خارجي حاضر در ليگ برتر بدست آورده اند.

"فاتح چاكراوغلو" تنها كشتي گيري است كه نتوانسته امتيازي را در ليگ برتر به نام تيم خود "پاس" ثبت كند ."فاتح" يكبار براي پاس به ميدان رفته و از قضا همان يك بار هم مغلوب حميد سيفي از پرسپوليس شده است. پوش وزن 96 كيلوگرم تركيه اي در ميان 12 كشتي گير خارجي حاضر در ليگ برتر ، در رده هاي دوازدهم ايستاده است.