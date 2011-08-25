رعایت استانداردها در ساخت مسکن مهر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود عسگریان در شورای مسکن استان همدان اظهار داشت: رعایت ایمنی در ساختمان سازی ضروری است.

عسگریان افزود: پیمانکاران پروژه‌های مسکن مهر باید موارد استاندارد را به ویژه در بحث اطفا حریق رعایت کنند.

شهرداری همدان یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بافت فرسوده تخفیف داد

سیدمسعود عسگریان با اشاره به تخفیف 50 درصدی شهرداری‌ها در ساخت و سازهای بافت فرسوده، اظهار داشت‌: شهرداری همدان تاکنون یک میلیارد و 800 میلیون تومان تخفیف 50 درصدی را به بافت فرسوده داده است که دولت باید یارانه این درصد را پرداخت کند.

عسگریان با اشاره به اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم پرداخت یارانه 50 درصد تخفیف بافت فرسوده به شهرداری‌ها، اظهار داشت‌: عدم پرداخت این اعتبار هزینه‌های سنگینی را برای شهرداری به همراه دارد.

وی اضافه کرد‌: در حال حاضر شهرداری همدان 10 درصد تخفیف نیز در ساخت و ساز برای تمامی شهروندان اعمال می‌کند.

نبود صنعت، ساخت و ساز را در رزن مشکل کرده است

فرماندار شهرستان رزن نیز با اشاره به مشکل مسکن مهر این شهرستان گفت‌: نبود صنعت مهمترین مشکل این شهرستان است که ساخت و ساز را نیز با مشکل مواجه کرده است.

ناصر صفایی با اشاره به اینکه مسکن مهر دمق در حال حاضر در دست ساخت است، اظهار داشت‌: در قروه نیز 169 قطعه زمین مربوط به مسکن و شهرسازی است که 222 واحد مسکن ساخته خواهد شد.

صفایی نبود سند مالکیت را مهمترین مشکل مسکن مهر رزن دانست و افزود‌: تنها راهکار رفع این مشکل خرید زمین است، چرا که در انتقال سند مشکلی وجود ندارد.