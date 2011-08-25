رعایت استانداردها در ساخت مسکن مهر ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود عسگریان در شورای مسکن استان همدان اظهار داشت: رعایت ایمنی در ساختمان سازی ضروری است.
عسگریان افزود: پیمانکاران پروژههای مسکن مهر باید موارد استاندارد را به ویژه در بحث اطفا حریق رعایت کنند.
شهرداری همدان یک میلیارد و 800 میلیون تومان به بافت فرسوده تخفیف داد
سیدمسعود عسگریان با اشاره به تخفیف 50 درصدی شهرداریها در ساخت و سازهای بافت فرسوده، اظهار داشت: شهرداری همدان تاکنون یک میلیارد و 800 میلیون تومان تخفیف 50 درصدی را به بافت فرسوده داده است که دولت باید یارانه این درصد را پرداخت کند.
عسگریان با اشاره به اعلام وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم پرداخت یارانه 50 درصد تخفیف بافت فرسوده به شهرداریها، اظهار داشت: عدم پرداخت این اعتبار هزینههای سنگینی را برای شهرداری به همراه دارد.
وی اضافه کرد: در حال حاضر شهرداری همدان 10 درصد تخفیف نیز در ساخت و ساز برای تمامی شهروندان اعمال میکند.
نبود صنعت، ساخت و ساز را در رزن مشکل کرده است
فرماندار شهرستان رزن نیز با اشاره به مشکل مسکن مهر این شهرستان گفت: نبود صنعت مهمترین مشکل این شهرستان است که ساخت و ساز را نیز با مشکل مواجه کرده است.
ناصر صفایی با اشاره به اینکه مسکن مهر دمق در حال حاضر در دست ساخت است، اظهار داشت: در قروه نیز 169 قطعه زمین مربوط به مسکن و شهرسازی است که 222 واحد مسکن ساخته خواهد شد.
صفایی نبود سند مالکیت را مهمترین مشکل مسکن مهر رزن دانست و افزود: تنها راهکار رفع این مشکل خرید زمین است، چرا که در انتقال سند مشکلی وجود ندارد.
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