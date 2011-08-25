مردم استان قزوین در راهپیمایی روز جهانی قدس بطور گسترده شرکت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، امام جمعه و استاندار قزوین با صدور بیانیه های جداگانه ای ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس از عموم مردم برای شرکت باشکوه در این راهپیمایی بزرگ دعوت کردند.

در بیانیه سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به مناسبت روز جهانی قدس آمده است: بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی منطقه، مقدمه نابودی رژیم غاصب صهیونیستی و پیروزی قطعی ملت فلسطین است و با گذشت ۳۳ سال از این تدبیر راهبردی و هوشمندانه به روشنی می توان گفت آنچه امروز در عرصه بیداری اسلامی و انقلاب‌های مردمی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آشکار است در حقیقت همان آرمان سازی امام راحل(ره) و خلف صالحش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای آزادی قدس شریف و رهایی بشریت از یوغ نظام سلطه و خطرات صهیونیسم بین الملل است.

درپایان این بیانیه مسئله فلسطین اولویت اول جهان اسلام اعلام شده و با دعوت از آحاد ملت انقلابی و رشید ایران اسلامی برای

حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس تاکید شده و آمده است: جهادگران جهاد کشاورزی همگام و همدوش مردم ایران و مسلمانان جهان در روز قدس با فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل بار دیگر وحدت، یکپارچگی و اقتدار مسلمین را به رخ دشمنان اسلام خواهند کشید.

همچنین سازمان بهزیستی استان قزوین با صدور بیانیه ای آورده است: حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس موجب دلگرمی ملت هایی می شود که برای آزادی، کرامت انسان، دفاع از ارزشهای الهی و اسلامی علیه ظلم قیام کرده اند.



در ادامه بیانیه این سازمان آمده است: مدیریت و پرسنل سازمان بهزیستی استان قزوین و جامعه هدف دوشادوش مردم روزه دار و مومن قزوین در راهپیمایی روز قدس امسال که از ویژگی خاصی برخوردار است شرکت کرده و مشت محکمی به دهان یاوه گویان خواهد زد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز در آستانه روز جهانی قدس بیانیه ای صادر کرد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بیش از ربع قرن پیش معمارکبیر انقلاب اسلامی ایران، واپسین جمعه ماه مبارک رمضان را به نام روز قدس نام گذاری کرد تا دنیا بداند فلسطین تنها نیست و هیچ متجاوزی نمی تواند قدس شریف را آز آن خود کند چرا که امت مسلمان همدل و یکصدا پشتیبان مردم مظلوم فلسطین خواهند بود و اکنون که موج بیداری اسلامی، سران وابسته ودیکتاتور عرب را یکی پس از دیگری به وادی سقوط می کشاند و آنها به وعده الهی، در دام اعمالشان گرفتارآمده اند ثابت شد که هیچ ظلمی پایدار نخواهد بود.

در این بیاینه همچینین آمده است: امسال روز قدس اهمیت ویژه ای دارد چرا که منطقه درآستانه تغییرات ساختاری عمیقی قرار گرفته وملت های ستم دیده ملتهب ترین بخش جهان از پس این بیداری، پرچم آزادیخواهی وحق طلبی را برافراشته اند و حضور مردم روزه دار کشور اسلامی مان که پیشگام مبارزه با ظلم و الگوی فریاد های حق طلبانه کشورهای منطقه بوده اند در راهپیمایی روز قدس، نشان از وحدت دنیای اسلام در ظلم ستیزی و خروش صدای حق طلبانه ملت مظلوم فلسطین در گوش جهانیان است.

در بیانیه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین آورده شد: در این راستا دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با پیوستن به صفوف محکم مردم روزه دار و انقلابی استان در راه پیمایی روز جهانی قدس، وفاداری خویش را به آرمان آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیسم جهانی نشان خواهد داد و از مردم شریف خصوصا مردم شهید پرور استان قزوین دعوت می کنیم تا با شرکت گسترده در راهپیمایی روز جهانی قدس همگام با سایر ملت های مسلمان ضمن اعلام وفاداری به آرمان های مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری در خصوص مسئله فلسطین بار دیگر حمایت خود را از آزادی خواهان شریف فلسطین ابراز دارند.

کمیته امداد امام خمینی استان قزوین هم در بیانیه خود آورده است: در پیروی از منویات مقام معظم رهبری ضمن بزرگداشت روز جهانی قدس و محکوم نمودن جنایات رژیم اسرائیل غاصب از مردم ولایتمدار و خداجوی ایران اسلامی دعوت می کنیم تا با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس بار دیگر ندای حق طلبی و عدالت خواهی مردم مظلوم فلسطین و دیگر مظلومان جهان را سر دهند واز آنها حمایت کنند.

این نهاد مردمی همچنین اعلام کرده است: به منظور کمک و یاری به مردم مسلمان و قحطی زده سومالی پایگاههای این نهاد در مسیر راهپیمایی روز قدس و نیز محل های برگزاری نمازهای جمعه مستقر شده و کمکهای مردمی را جمع آوری خواهد کرد.