68 پروژه عمرانی و اقتصادی در اردبیل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز فنی و حرفه ای، کتابخانه عمومی، یادمان شهدا، سالن ورزشی، پروژه های آموزشی، کارخانجات تولید لبنیات و مواد غذایی و... از جمله این پروژه ها بودند.

پیش از ظهر پنج شنبه در آئین افتتاح همزمان این پروژه ها استاندار اردبیل در رونمایی از یادمان تنها شهید محله میراشرف اردبیل با بیان اینکه 287 طرح طی هفته دولت در اردبیل افتتاح خواهد شد، اظهار داشت: برای اجرای این پروژه ها هزار و 90 میلیارد ریال توسط دولت، بانکها و بخش خصوصی هزینه شده است.

افتتاح 287 پروژه در استان اردبیل

سید حسین صابری اضافه کرد: این پروزه ها شامل واحدهای تولیدی، ساختمانهای آموزشی، دانشگاهی، مدارس، راه سازی، کشاورزی، آب، عمران شهری و روستایی و .. است.

وی با بیان اینکه50 درصد این پروژه ها در مناطق روستایی و محروم اجرا شده است، افزود: این تعداد شامل 138 پروژه بوده و 21 پروزه اقتصادی و تولیدی آماده بهره برداری در استان نیز به نوعی در اطراف روستاها اجرا شده است.

استاندار اردبیل یادآور شد: اجرای این پروژه ها در مناطق روستایی در حالی است که 38 درصد جمعیت استان اردبیل در روستاها ساکن بوده و ما با این اقدام درصدد بازگرداندن مهاجرین روستایی از شهرها به روستاها هستیم.

وی سرمایه گذاری در روستاها را مهمترین اقدام برای جلوگیری از مهاجرت روستائیان دانست و ابراز داشت: بیشتر طرحهای نیمه تمام سالهای گذشته امسال به پایان رسیده و طی سال جدید نیز هیچ طرحی آغاز نشده و همه دستگاهها تمام توان خود را در اتمام طرحهای نیمه تمام گذاشته اند.

همچنین در افتتاح یادمان تنها شهید گمنام محله میر اشرف اردبیل، مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان اظهار داشت: بعد از پایان جنگ تحمیلی بیش از هفت هزار شهید گمنام و بی نشان ماندند و وظیفه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس نیز ایجاد حرم و یادمان برای آنها است.

سرهنگ زکی الله خوشبخت از ایجاد پنج یادمان برای 22 شهید گمنام در اردبیل خبر داد و افزود: این یادمانها در شهرهای اردبیل، پارس آباد، خلخال، و گرمی احداث شده اند.

وی با بیان اینکه ما هر لحظه مدیون ایثارگریهای شهدا هستیم، عنوان کرد: باید به پاس ارزش نهادن به مقام شهدا حرمهای زیبایی را برای شهدا ایجاد کنیم.

خوشبخت ابراز داشت: در صورت حمایت مسئولان حرمهای مربوط به شهدای گمنام استان زیبا سازی می شود.

6 میلیارد ریال برای زیباسازی گلزار شهدای اردبیل هزینه شد

فرماندار اردبیل نیز در این مراسم طی سخنانی تصریح کرد: به جهت تجلیل و تکریم از شهدای گرانقدر استان در سطح شهر اردبیل تاکنون 560 گلزار شهدا در اردبیل زیباسازی شده است.

به گفته یوسف اکبری برای بازسازی و زیبا سازی این گلزارها شش میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: امسال بیش از دو هزار و 200 میلیون ریال برای بازسازی تک مزارهای شهید و هزار و 350 میلیون ریال نیز برای نوسازی مجدد یادمانهای بزرگ شهدای گمنام در اردبیل اختصاص یافته است.

اکبری همچنین از افتتاح 68 پروژه عمرانی و خدماتی با صرف اعتبار 24 میلیارد و 800 میلیون تومان در شهرستان اردبیل خبر داد.

افتتاح پروژه ها کتابخانه امام علی(ع) اردبیل، سالن ورزشی چند منظوره و آموزگاه فنی و حرفه ای آرازعلی و یک واحد تولید صنایع غذایی در اردبیل از جمله طرحهایی بود که به بهره برداری رسید.

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عکس: وحید مقدم

