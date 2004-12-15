يك مدافع جديد به تيم ملي ژاپن فراخوانده شد

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا، ميتسورو ناگاتا مدافع تيم كاشيوا ريسول از سوي مربي برزيلي ژاپن به اردوي تيم ملي دعوت شده است. اين بازيكن پس از اينكه تسونياسو مياموتو بازيكن تيم گامبا اوزاكا از ناحيه زردپي دچار مصدوميت شد و از آنجا كه نائوكي ماتسودا مدافع يوكوهاما مارينوس در شرايط چندان مساعدي به سر نمي برد از سوي سرمربي برزيلي ژاپن در بازي مقابل آلمان به ميدان مي رود.

شايان ذكر است تيم ملي ژاپن در گروه B رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2006 با تيم هاي ايران، بحرين و كره شمالي همگروه است.