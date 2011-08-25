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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

احمدی:

10 پارک گرگان بهسازی می شود

10 پارک گرگان بهسازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فنی و عمران شهرداری گرگان گفت: احداث و بهسازی بیش از 10 پارک در دستور کار شهرداری گرگان قرار دارد.

محسن احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور توسعه فضای سبز و زیبا کردن منظر شهری و بهینه سازی اوقات فراغت شهروندان احداث پارکهای شهری و محله ای در اولویت اقدامات عمرانی شهرداری قرار دارد.

وی با اشاره به پارک خطی گلها افزود:این پارک که در حاشیه ساحل رودخانه زیارت حدفاصل پل جانبازان تا استاندارد قرار دارد یکی از زیباترین پارکهای شهری محسوب می شود.

معاون فنی و عمران شهرداری گرگان بیان داشت: پارک بانوان در خیابان امام رضا، پارک تپه قلعه خندان، پارک محلی قابوس، پارک بلوار استرآباد جنب سازمان آب منطقه ای از جمله پارک هایی است که بهسازی می شود.

وی عنوان کرد: پارک فردوس واقع در کوی فردوسی، بهسازی پارک فجردر شهرک امام (ره) ، توسعه و بهسازی پارک نوبخت در بلوار استاندارد ،پارک ماهیگیری در کوی امام حسین (ع)و فار دوم پارک ملت به عنوان پارکهای که احداث و بهسازی آنها امسال در دستور کار قرار دارد.

احمدی امیدواریم این اقدامات که درراستای ایجاد شهری سالم و زیباانجام می شود بتواند رضایت شهروندان را فراهم آورد.

کد مطلب 1391900

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