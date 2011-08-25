دو پروژه ورزشی در نکا بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح این پروژه های ورزشی اظهار داشت: باید با سوق دادن جوانان به امر ورزش از ناهنجاریهای اجتماعی بکاهیم و این وظیفه همه مسئولان وآحاد جامعه است.

احمد جمشیدی بیان داشت: نگهداری مناسب سالن های ورزشی و تولید ورزشکار از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.



رضا آزادی کناری، فرماندار نکا گفت: خوشبختانه دولت نهم و دهم، خدمات ارزشمندی را در خصوص فضاهای ورزشی به جامعه شهری و روستایی ارائه کرده است که باید از این فضاها بدرستی استفاده شود.



نماینده مردم نکا در مجلس شورای اسلامی خواهان قرار گرفتن ورزش در سبد خانوارها شد.

احمدعلی مقیمی یادآور شد: همه ما باید به فکر بالندگی و سر زندگی جامعه باشیم تا با احیای امور ورزشی از آسیب های اجتماعی بکاهیم.



مدیرکل تربیت بدنی مازندران اظهار داشت: متاسفانه در برخی از موارد پروژه های ملی ما در حوزه ورزش مازندران با تاخیر به بهره برداری رسیده است که گلایه مندیم.



نصرالله پریچهره افزود: در افتتاح و بهره برداری از فضاهای ورزشی و پروژه های استانی مشکل و کمبود اعتبار نداریم اما پروژه های ملی همچون زمین فوتبال نکا، سالن ورزشی شهید هاشمی نژاد بهشهر، سالن شش هزار نفری ساری ازمحل اعتبارات ملی هستند دچار مشکل هستیم.



وی تصریح کرد: مازندران دارای 47 رشته ورزشی است که در 30 رشته ورزشی صاحب نام و دارای مدال های آسیایی و جهانی است.



دو سالن ورزشی کمیشان و آلوکنده نکا با اعتباری 500میلیون ریال از اعتبارات استانی و مشارکتی به بهره برداری رسید.