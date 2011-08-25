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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

اولین تله کابین گلستان کلنگ زنی شد

اولین تله کابین گلستان کلنگ زنی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین تله کابین استان گلستان همزمان با هفته دولت در ناهارخوران گرگان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی شهردار گرگان ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: مجتمع تفریحی گردشگری تله کابین گرگان شامل تله کابین، مجموعه  فرهنگی ورزشی و اقامتی شهر است و به همراه محوطه فضای سبز و پارکینگ در زمینی به مساحت پنج هکتار در ناهارخوران گرگان احداث می شود.

وی افزود: در مجموعه تله کابین، پنج هزار مترمربع پارکینگ سرپوشیده به همراه سه هزار متر مربع فضای فروشگاهی، سالن همایش و کتابخانه، ایستگاه مبداء و رستوران احداث می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر اینکه در کنار این مجموعه ورزشی و دنیای بازی، مجموعه اقامتی و پذیرایی با امکان 60 اتاق و سوئیت نیز احداث می شود.

کریمی میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این پرژه را با احتساب هزینه های خرید زمین وعوارض  بالغ بر  265 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از اهداف عملی این اقدام می توان به ایجاد توسعه پایدار با موضوع گردشگری و ایجاد فرصت های جدید شغلی، حفاظت و پایداری محیط زیست و نگهداری از منطقه با راهبرد طبیعت گردی، ایجاد وجه ملی و بین المللی به عنوان یک مقصد گردشی به همراه جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری اشاره کرد.

شهردار گرگان  گفت: با توجه به رفع شدن موانع موجود و حمایت شخص استاندار و معاونت عمرانی استانداری امیدواریم این پرژه در بازه زمانی تعریف شده به سرانجام برسد. 

کد مطلب 1391912

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