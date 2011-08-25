اولین تله کابین گلستان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی شهردار گرگان ظهر پنجشنبه در حاشیه اجرای این طرح گفت: مجتمع تفریحی گردشگری تله کابین گرگان شامل تله کابین، مجموعه فرهنگی ورزشی و اقامتی شهر است و به همراه محوطه فضای سبز و پارکینگ در زمینی به مساحت پنج هکتار در ناهارخوران گرگان احداث می شود.

وی افزود: در مجموعه تله کابین، پنج هزار مترمربع پارکینگ سرپوشیده به همراه سه هزار متر مربع فضای فروشگاهی، سالن همایش و کتابخانه، ایستگاه مبداء و رستوران احداث می شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر اینکه در کنار این مجموعه ورزشی و دنیای بازی، مجموعه اقامتی و پذیرایی با امکان 60 اتاق و سوئیت نیز احداث می شود.

کریمی میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این پرژه را با احتساب هزینه های خرید زمین وعوارض بالغ بر 265 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از اهداف عملی این اقدام می توان به ایجاد توسعه پایدار با موضوع گردشگری و ایجاد فرصت های جدید شغلی، حفاظت و پایداری محیط زیست و نگهداری از منطقه با راهبرد طبیعت گردی، ایجاد وجه ملی و بین المللی به عنوان یک مقصد گردشی به همراه جذب مشارکت بخش خصوصی در توسعه گردشگری اشاره کرد.

شهردار گرگان گفت: با توجه به رفع شدن موانع موجود و حمایت شخص استاندار و معاونت عمرانی استانداری امیدواریم این پرژه در بازه زمانی تعریف شده به سرانجام برسد.