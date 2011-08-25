به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر والایی نویسنده درباره موضوع بیداری اسلامی در کشورهای عربی و دیگر کشورهای منطقه گفت: ادبیات همیشه در تحولات اجتماعی تاثیرگذار بوده است. این موضوع در تمام کشورها می‌تواند صادق باشد و کشورهای عربی نیز نسبت به دهه‌های گذشته ارتباط عمیق‌تری با ادبیات برقرار کرده‌اند.

این نویسنده گفت: نگاه امروز جوامع عرب متفاوت شده و این درک متفاوت به دلیل تاثیری است که ادبیات بر آنها گذاشته است. در کشوری مانند مصر نویسندگان بسیار شاخصی وجود دارند و ادبیات در این کشور اهمیت خاصی دارد و تحولات اجتماعی نیز در آنجا متاثر از ادبیات است.

وی افزود: بیشتر اندیشه‌های دینی در کشورهای عربی توسط ادبیات ظاهر شده‌اند و اجتماع نیز از این اندیشه‌ها تاثیر گرفته است. ما نیز می‌توانیم به وجه مشترک خودمان با دنیای عرب که دین اسلام است بپردازیم و به وجوه مشترک دینیمان متکی باشیم. می‌توانیم تفکرات ناب دینی اندیشمندان‌مان را در ادبیات و به خصوص در بخش ادبیات داستانی ظاهر کنیم.

والایی ادامه داد: باید تفکرات عمیق دینی را که تحول ساز بوده و نمایه اجتماعی و تحولات سیاسی آن در بطن تفکر دینی نهفته است، در ادبیات داستانی نشان دهیم. نویسندگان کشورمان با آثارشان می‌توانند وحدت تفکر دینی و سیاسی را در کشورهای انقلابی ایجاد کنند و این توانایی که بتوانیم آثار انقلابی بین المللی خلق کنیم در نویسندگان ما وجود دارد. اما این توانایی از سوی مسوولین فرهنگی دست کم گرفته می‌شود.

نویسنده رمان «خلوت مدیر» گفت: باید توجه زیادی به حوزه ترجمه بشود و از افرادی استفاده شود که هم مترجم باشند و هم با حوزه‌های مختلف ادبیات آشنا باشند. مسوولین فرهنگی نیز نویسندگان را حمایت کنند. اگر به این وجوه توجه شود در آینده شاهد آثار خوبی از نویسندگان ایرانی خواهیم بود که در جهان مورد توجه قرار خواهند گرفت.