تعیین روز قدس حکایت از بصیرت و تدبیر امام راحل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه صادر شده از سوی حجت الاسلام علی اسماعیلیان آمده است: در چنین روزی که با بصیرت و ابتکار حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرصت بسیار بزرگی برای اعلام مواضع جهان اسلام در مقابل غاصبان قدس و نهادینه سازی فریاد حمایت از حقوق مردم فلسطین در پهنه عالم فراهم آمده است، ملت مسلمان ایران مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اصلی منطقه و جهان اسلام در برابر نظام سلطه و زورگویی های غرب و صهیونیسم دانسته و همصدا با همه مسلمانان غیور و ظلم ستیز در سراسر دنیا طنین دفاع از قدس شریف و فلسطین مظلوم را سرداده و با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس مواضع خود را اعلام می دارد.

این بیانیه می افزاید: تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب و مبدع این حرکت مقدس، جوهر این روز را با خط ایثار بر در و دیوار باور دنیا نقش خواهد زد، علی الخصوص در این برهه از زمان که انقلاب های منطقه، به هم ریختن اوضاع اقتصادی در غرب، اعتصابات و تجمعات گسترده مردم در سرزمین های اشغالی و از همه مهمتر بیداری اسلامی همه و همه باعث شده است که روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر داشته باشد.

این بیانیه تصریح کرده است: مسلمانان باید امسال سنگ تمام بگذارند چرا که صهیونیسم جهانی از بیم بیداری اسلامی شدیداً در حال فعالیت و متوجه کردن اعراب به ایران اسلامی با عنوان دشمن درجه یک اعراب و مجوسان رافضی است. تجربه نشان داده است هرگاه فشار کشورهای مسلمان علی الخصوص همسایگان این رژیم جعلی زیاد می شود، اسرائیل این انرژی و شور را به سمتی دیگر منحرف می گرداند.

ایران اسلامی نیز، این بارپرخروش و کوبنده تر از همیشه با سردادن فریاد نابودی غاصبان قدس شریف، حمایت همیشگی خویش از آرمان ملت رنج کشیده فلسطین را بار دیگر به جهانیان اعلام خواهد کرد.