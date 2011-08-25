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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۷

در بیانیه ای عنوان شد/

تعیین روز قدس حکایت از بصیرت و تدبیر امام راحل دارد

تعیین روز قدس حکایت از بصیرت و تدبیر امام راحل دارد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با صدور بیانیه ای به مناسبت روز جهانی قدس، ضمن دعوت آحاد مردم به شرکت در راهپیمایی این روز گفت: تعیین روز قدس حکایت از بصیرت و تدبیر امام راحل دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه صادر شده از سوی حجت الاسلام علی اسماعیلیان آمده است: در چنین روزی که با بصیرت و ابتکار حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) فرصت بسیار بزرگی برای اعلام مواضع جهان اسلام در مقابل غاصبان قدس و نهادینه سازی فریاد حمایت از حقوق مردم فلسطین در پهنه عالم فراهم آمده است، ملت مسلمان ایران مسئله فلسطین را به عنوان مسئله اصلی منطقه و جهان اسلام در برابر نظام سلطه و زورگویی های غرب و صهیونیسم دانسته و همصدا با همه مسلمانان غیور و ظلم ستیز در سراسر دنیا طنین دفاع از قدس شریف و فلسطین مظلوم را سرداده و با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس مواضع خود را اعلام می دارد.

این بیانیه می افزاید: تجدید میثاق با رهبر کبیر انقلاب و مبدع این حرکت مقدس، جوهر این روز را با خط ایثار بر در و دیوار باور دنیا نقش خواهد زد، علی الخصوص در این برهه از زمان که انقلاب های منطقه، به هم ریختن اوضاع اقتصادی در غرب، اعتصابات و تجمعات گسترده مردم در سرزمین های اشغالی و از همه مهمتر بیداری اسلامی همه و همه باعث شده است که روز قدس امسال رنگ و بویی دیگر داشته باشد.

این بیانیه تصریح کرده است: مسلمانان باید امسال سنگ تمام بگذارند چرا که صهیونیسم جهانی از بیم بیداری اسلامی شدیداً در حال فعالیت و متوجه کردن اعراب به ایران اسلامی با عنوان دشمن درجه یک اعراب و مجوسان رافضی است. تجربه نشان داده است هرگاه فشار کشورهای مسلمان علی الخصوص همسایگان این رژیم جعلی زیاد می شود، اسرائیل این انرژی و شور را به سمتی دیگر منحرف می گرداند.

ایران اسلامی نیز، این بارپرخروش و کوبنده تر از همیشه با سردادن فریاد نابودی غاصبان قدس شریف، حمایت همیشگی خویش از آرمان ملت رنج کشیده فلسطین را بار دیگر به جهانیان اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 1391932

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