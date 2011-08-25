به گزارش خبرنگار مهر، مرور اخبار مهم فرهنگ و ادب را در هفته‌ای که گذشت با بررسی تصمیم «جرج سمعان جرداق» نویسنده معروف مسیحی اهل لبنان به فروش کتابخانه شخصی‌اش آغاز می‌کنیم که توجه اهالی فرهنگ و رسانه را به خود جلب کرد و اتفاقاً این بار به سرانجام مشخصی هم رسید.

کتابخانه شخصی «جرج جرداق» در راه ایران

حبیب‌الله عظیمی معاون کتابخانه ملی ایران آمادگی این مرکز را برای خرید کتابخانه شخصی این اسلام‌پژوه و نویسنده معروف لبنانی اعلام کرد.

به گفته وی این آمادگی به اطلاع رایزنی فرهنگی و سفارت ایران در لبنان رسیده و آنها به زودی با جرداق ارتباط برقرار می‌کنند و اطلاعاتی درباره مجموعه کتاب‌های او به کتابخانه ملی ایران خواهند داد.

اصلاحات ارشاد به دو رمان برگزیده انقلاب و دفاع مقدس

اما سایه ممیزی به آثار حوزه دفاع مقدس و ادبیات انقلاب هم کشیده شده است؛ اخیراً محمدکاظم مزینانی نویسنده کتاب «شاه بی‌شین» از اعمال دست کم 20 مورد اصلاحیه برای چاپ دوم این رمان خبر داده است.

این رمان به زندگی محمدرضا آخرین شاه سلسله پهلوی می‌پردازد و در دومین جشنواره داستان انقلاب هم به عنوان اثر برگزیده معرفی شد. همچنین جواد افهمی نویسنده کتاب «سوران سرد» از دستور ممیزان اداره کتاب برای اعمال 40 مورد اصلاحیه در چاپ سوم این رمان خبر داده است. به گفته وی در یکی از این موراد بر لزوم حذف بخشی از این داستان که چگونگی به دنیا آمدن کره اسبی از یک مادیان را بازگو می‌کند، تاکید شده است. «سوران سرد» هم در شمار آثار نامزد دریافت جایزه بهترین اثر هشتمین دوره جایزه قلم زرین قرار داشت. همچنین طاهره ایبد نویسنده کودک و نوجوان از ممیزی غیراصولی کتاب‌های این حوزه خبر داد و گفت: به نظرم دوستان در بخش ممیزی ارشاد با استعاره و صنایع ادبی هیچ آشنایی ندارند. بنابراین باید از این به بعد جلوی انتشار نهج‌البلاغه را هم بگیرند یا آن را با حذفیات چاپ کنند. مثلا در یک کتاب چون نوشته بودم «خدا دست به کار شد» گفتند این جمله حذف شود اگر اینگونه است چون در نهج‌البلاغه هم به نقل از امیرمؤمنان (ع) آمده است: «یدالله مع الجماعه» باید آن را هم سانسور کرد.



معرفی مدیرعامل جدید بنیاد ادبیات داستانی خبر دیگری که توجه اهالی ادبیات داستانی را به خود جلب کرد، مشخص شدن مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی پس از چند ماه کشمکش بر سر آن بود. بالاخره بهمن دری معاون فرهنگی وزیر ارشاد، نام مدیرعامل جدید این بنیاد را اعلام کرد و بر این اساس محمد حسنی که به عنوان مشاور راهبردی دری فعالیت می‌کند، سکان بنیاد ادبیات داستانی را در اختیار گرفت. به گفته دری، انتخاب حسنی به این عنوان با رای حداکثری اعضای هیئت امنای بنیاد ادبیات داستانی صورت گرفته است. حسنی هم در نخستین اظهار نظر پس از انتخاب به عنوان مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی، گفته است که این بنیاد ایده برگزاری جشنواره بین‌المللی داستان فجر را پیگیری خواهد کرد. واکنش به ادعایی درباره نحوه درگذشت «حسین پناهی» در هفته‌ای که گذشت، اظهارات یک ترانه‌سرا درباره نحوه درگذشت حسین پناهی، توجه محافل شعر و هنر را به خود جلب کرد؛ «یغما گلرویی» در خاطره‌ای که زنده‌یاد پناهی نقل کرده بود تلویحا اشاره کرده بود که وی خودکشی کرده است. این مطالب البته واکنش شدیدی را از جانب خانواده حسین پناهی به دنبال داشت. آنا پناهی دختر حسین پناهی در این باره گفت: یغما گلرویی با نوشتن مطلبی در خصوص علت مرگ حسین پناهی نشان داده که نه تنها با ایشان هیچ ارتباطی نداشته بلکه یک نارفیق بیش نبوده است. به گفته دختر پناهی، نوشته یغما گلرویی در خصوص علت مرگ حسین پناهی کذب محض است و نوشته گلروئی را یک توهم ناشیانه عنوان کرده و گفته است: گلرویی برای تائید این خبر کذب، به بیان خاطرات دروغین و من درآوردی پرداخته است.

پناهی تصریح کرد: حسین پناهی به گواه پزشکی قانونی در 14 مرداد 1383 به علت سکته قلبی فوت کرد و بیان هر علتی غیر از این کذب محض است. علاوه بر این، او هیچ وصیتنامه‌ای ندارد و مطلبی که مدتهاست به نام وصیتنامه حسین پناهی منتشر شده، جعلی است.

حسین پناهی کارگردان، نویسنده، شاعر و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون روز ششم شهریور ماه سال 1335 در روستای «دژ کوه» از توابع استان کهکیلویه و بویر احمد به دنیا آمد و 14 مرداد 1383 و در سن 49 سالگی بر اثر ایست قلبی در خانه‌اش در تهران درگذشت و در زیر بلوطهای هزار ساله زادگاهش به خاک سپرده شد.



حضور یک بازیگر سینما در بزرگداشت گرمارودی

در هفته‌ای که گذشت مراسمی برای بزرگداشت سیدعلی موسوی گرمارودی در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد که در آن چهره‌هایی در حوزه‌های هنر و ادبیات و حتی سینما (محمدرضا شریفی نیا) حضور داشتند.

مهدی محقق رئیس هیئت مدیره انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، گرماوردی را «شخصیتی ذی الفنون» نامید و کامران فانی هم از او به عنوان شخصیتی برجسته که قدرش در زندگی چنان که باید و شاید شناخته نشده است، یاد کرد و سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم ترجمه‌های گرمارودی از قرآن کریم و صحیفه سجادیه را، حاصل اندوخته درونی او عنوان کرد.

سیدعلی موسوی‌گرمارودی خود نیز در مراسم بزرگداشتش از برخی دوستان و همکاران خود در طول سال‌ها فعالیت فرهنگی و ادبی تقدیر کرد.

نقطه پایان «حمیدیان» بر شرح غزل‌های حافظ

اما بشنوید از پایان شرح غزل‌های حافظ از سوی سعید حمیدیان پس از 25 سال؛ این حافظ پژوه و استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی که از 25 سال پیش مشغول پژوهش درباره شرح غزل‌های حافظ بود، نقطه پایان را بر این مجموعه حدوداً 4000 صفحه‌ای گذاشت.

سعید حمیدیان گفت: جلد نخست شرح غزل‌های حافظ که در حکم ورود به بحث شرح این غزل‌ها است، توسط انتشارات قطره چاپ شد و کار حروفچینی جلدهای دوم و سوم هم به انجام رسیده و جلد چهارم مجموعه هم تحویل ناشر شده و به زودی کار حروفچینی آن آغاز می‌شود و جلد پنجم هم در حال تصحیح نهایی است و به زودی برای حروفچینی تحویل ناشر خواهد شد.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی که تقریباً با شروع تدریسش، کار شرح غزل‌های حافظ را با مبنا قرار دادن تصحیح پرویز ناتل خانلری و نگاهی به دیگر تصحیحات از جمله ویرایش علامه محمد قزوینی آغاز کرده است، همچنین از آنچه «کارهای غیرعلمی و احساسی» در زمینه پژوهش درباره شعرهای حافظ خواند، انتقاد کرد.

حمیدیان با بیان اینکه شرح او بر غزل‌های حافظ، کاری مقایسه‌ای است، ابراز امیدواری کرد، چهار جلد اصلی شرح غزل‌های حافظ تا پایان سال جاری منتشر شود.



واکنش سریع وزیر ارشاد به خبر بیماری یک شاعر

در هفته‌ای که گذشت، احتمال اعزام احمد عزیزی شاعر انقلاب و اهل بیت (ع) به آلمان برای مداوا، از جانب خواهرش مطرح شد.

زینب عزیزی با اشاره به تائید نیاز برادرش به درمان در خارج از کشور از سوی پزشکان معالج او، از احتمال اعزام عزیزی به آلمان خبر داد. در همین حال اعلام شد که به زودی نمایندگانی از جانب وزیر ارشاد برای پیگیری وضعیت این شاعر انقلاب عازم کرمانشاه می‌شوند.

یحیی طالبیان قائم مقام وزیر در امور شعر و ادب، مهدی شجاعی رئیس صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران به همراه علیرضا قزوه اعضای تیم اعزامی به کرمانشاه را تشکیل می‌دهند و این کمیته قرار است طی جلسه مشترکی با حضور استاندار کرمانشاه، مدیر کل ارشاد استان، خانواده احمد عزیزی، رئیس بیمارستان و پزشک معالج او، نحوه اقدامات لازم جهت کمک و حمایت برای بهبودی وضعیت جسمانی و درمانی این شاعر پیشکسوت را بررسی و نتیجه را به وزیر ارشاد منعکس کنند تا دستورات لازم در این خصوص صادر شود.

احمد عزیزی شاعر اهل بیت(ع) و انقلاب اسلامی 15 اسفند 1386 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج ، بیماری قلبی و کلیوی به کما رفت و از همان روز تاکنون دربیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه بستری است.

75 درصد پیشرفت فیزیکی پروژه «باغ کتاب» تهران

اما بشنوید از پیشرفت پروژه «باغ کتاب» که در تپه‌های عباس آباد تهران و در غرب کتابخانه ملی در حال ساخت است؛ آنگونه که مدیر این پروژه گفته، «باغ کتاب» به 75 درصد پیشرفت فیزیکی رسید و تا پایان سال آماده بهره‌برداری خواهد شد.

علی‌اکبر اشعری گفت: سعی کرده‌ایم از ایده‌های تمام اهالی صنف چاپ و نشر در مورد پروژه باغ کتاب بهره بگیریم.

به گفته وی در پروژه «باغ کتاب» 8000 مترمربع به بخش کودک و نوجوان، 16 هزار مترمربع به بخش نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب، 2000 مترمربع به بخش منابع غیرکتابی و 6000 مترمربع هم برای برپایی نمایشگاه‌های فصلی یا مقطعی کتاب اختصاص یافته و علاوه بر این، یک سالن 600 نفره و 4 سالن 120 تا 150 نفره در حال احداث است.

اشعری درباره احتمال استفاده از این پروژه برای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم گفت: بر اساس نظرسنجی که ما انجام داده‌ایم، 86 درصد مردم ترجیح می‌دهند نمایشگاه‌هایی که به شکل خانوادگی از آنها بازدید می‌کنند، در داخل شهر باشد نه خارج از شهر. در این خصوص هم باید گفت که منهای 6000 مترمربعی که در پروژه باغ کتاب برای برگزاری نمایشگاه‌های کوچک اختصاص یافته، حدود 110 هزار مترمربع زمین خالی در تپه‌های عباس آباد واقع شده که می‌توان از آنها به عنوان فضای آماده برای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، استفاده کرد.