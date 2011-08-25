شهرداری فرون آباد رتبه دوم اطلاع رسانی در استان تهران را کسب کرد

شهردار فرون آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: شهرداری فرون آباد در سه ماهه گذشته رتبه دوم شهرداریهای استان تهران را در زمینه اطلاع رسانی فعالیتها و اقدامات صورت گرفته در زمینه های مختلف کسب کرد.

علی بندعلیان افزود: با توجه به فعالیت مطلوب پایگاه اطلاع رسانی شهرداری فرون آباد در امر پاسخگویی و اطلاع رسانی به شهروندان از عملکرد شهرداری و همچنین همکاری مؤثر و به روز با روابط عمومی معاونت امور عمرانی استانداری تهران، به عنوان شهرداری دوم در زمینه اطلاع رسانی انتخاب شد.

وی عنوان کرد: بنابر اعلام روابط عمومی معاونت عمرانی استانداری تهران و انتشار نمودار بررسی عملکرد رسانه ای شهرداریهای این استان، شهرداری فرون آباد توانست به این جایگاه دست پیدا کند.

این مدیر شهری افزود: پایگاه اطلاع رسانی و سامانه پیام کوتاه شهرداری با توجه به حساسیت موضع اطلاع رسانی راه اندازی شد و اکنون نیز اخبار و اطلاعات این شهرداری به صورت روزانه در اختیار سایتها، خبرگزاریها و نشریات قرار می گیرد.