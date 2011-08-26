ارائه روشهای آنالیز نانو مواد در همایش مهندسی مواد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در روزهای 16 و 17 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود، در خصوص کاربرد فناوری نانو در زمینه مواد به ویژه مواد زیستی بحث و بررسی می شود.



برگزاری 3 کارگاه آموزشی در زمینه های شبیه سازی مواد در مقیاس نانومتری به روش شبیه سازی دینامیک ملکولی، طراحی آزمایشها نانومواد به روش تاگوچی و نانو و آنالیز نانو مواد از برنامه های جانبی این کنفرانس است.



علاوه بر این در این همایش گردهمایی درخصوص تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با مهندسی مواد و نمایشگاهی از دستاوردهای صنایع استان فارس پیرامون مهندسی مواد و متالورژی برگزار خواهد شد.