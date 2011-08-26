  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۴ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۲۸

ارائه روشهای آنالیز نانو مواد در همایش مهندسی مواد

ارائه روشهای آنالیز نانو مواد در همایش مهندسی مواد

دانشگاه شیراز‌ دهمین همایش ملی مهندسی مواد و متالورژی ایران را با هدف ایجاد بستری مناسب برای تبادل اطلاعات محققان و بسترسازی انجام پروژه های کاربردی در زمینه مهندسی مواد در شهریورماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که در روزهای 16 و 17 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود، در خصوص کاربرد فناوری نانو در زمینه مواد به ویژه مواد زیستی بحث و بررسی می شود.

برگزاری 3 کارگاه آموزشی در زمینه های شبیه سازی مواد در مقیاس نانومتری به روش شبیه سازی دینامیک ملکولی، طراحی آزمایشها نانومواد به روش تاگوچی و نانو و آنالیز نانو مواد از برنامه های جانبی این کنفرانس است.

علاوه بر این در این همایش گردهمایی درخصوص تامین کنندگان تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با مهندسی مواد و نمایشگاهی از دستاوردهای صنایع استان فارس پیرامون مهندسی مواد و متالورژی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1391945

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها