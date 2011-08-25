"محمد بن همام" فرجام خواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بن همام قول داده که با سپ بلاتر، رئیس فیفا که اعتبار فوتبال را خدشه‌دار کرده و مشکلاتی را برای این رشته به وجود آورده، مبارزه کند.

بن همام در وبلاگ خود نوشت: من به مبارزه ادامه می دهم و بیگناهی خود را به اثبات می رسانم. ثابت می کنم که محرومیتم یک ترفند سیاسی بود و آنها از قدرت خود سوء استفاده کردند تا من را از حق قانونی‌ام که همانا تلاش برای ریاست فیفا بود، محروم کنند.

بر پایه گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس قطری کنفدراسیون فوتبال آسیا در ماه ژوییه برای همه عمر از فعالیت در فوتبال محروم شد. وی متهم است که به اعضای فدراسیون‌های حوزه دریای کاراییب نفری 40 هزار دلار رشوه داده است.

وی در ادامه نوشت: من ادعانامه خود را تسلیم فیفا کرده‌ام البته هیچ امیدی ندارم که در این خصوص عدالت اجرا شود اما به عنوان یک پروتکل مرا قادر خواهد ساخت تا بتوانم شکایت خود را از طریق دادگاه عالی داوری در ورزش پیگیری کنم.