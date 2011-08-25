به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح هتل آپارتمان عامری در قم‌‏‏‏‏، با بیان اینکه رشد و جهش گردشگری در قم قابل کتمان نیست اظهار داشت: سازمان گردشگری رویکرد جدید به خود گرفته است و تلاش می‌کند تا از تورم گردشگری پرهیز کند.



وی با بیان اینکه ما در عرصه جذب مسافر و زائر به استان هزینه‌ای برای تبلیغات نمی‌پردازیم افزود: گردشگری در استان قم در حوزه سخت افزاری ‏با کمبودهای زیادی از جمله مجتمع‌های تفریجی، تجاری و اقامتی مواجه است.



وی اظهار داشت: در حوزه گردشگری علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی موجود در استان ظرفیت خوبی برای جذب افراد در قالب طرح‌های مطالعاتی دارند که در این راستا نیز باید برنامه ریزی شود.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم عنوان کرد: در حوزه سخت افزاری سرمایه گذاران زیادی در استان وجود دارند که با داشتن زمین و سرمایه اصلی علاقمند به سرمایه گذاری در بخش گردشگری هستند.



وی با اشاره طرح‌های مختلف آماده افتتاح در بخش گردشگری افزود: در برخی از این طرح‌ها سرمایه گذاران برای به پایان رساندن پروژه نیازمند حمایت بانک‌ها و ارائه تسهیلات از طرف آن‌ها هستند.



سرمایه گذاری ۳۸۵ میلیارد تومانی بخش خصوصی در حوزه گردشگری قم



ارجمندی با بیان اینکه بخش خصوصی ۳۸۵ میلیارد تومان در حوزه گردشگری قم سرمایه گذاری کرده است تصریح کرد: در حال حاضر ۱۲۸ پروژه در حوزه گردشگری و اقامتی در استان در حال اجرا است که از این تعداد ۱۲ پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می‌رسد و ۵۱ طرح نیز بین ۲۰ تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.



وی بیان کرد: در کمیته‌ای که بین کار‌شناسان استانداری و سازمان گردشگری تشکیل شده است ۲۱ پروژه اولویت دار در این حوزه تعریف و در راستای حل مشکلات مالی آن‌ها نیز مذاکراتی با بانک‌ها صورت گرفته است.