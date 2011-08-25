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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۵

آجرلو تاکید کرد:

مشکل افت آبخوان برخی از مناطق در کرج رفع نشده است

مشکل افت آبخوان برخی از مناطق در کرج رفع نشده است

کرج - خبرگزاری مهر: نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل افت آبخوان برخی از مناطق در کرج رفع نشده که این امر نیازمند توجه ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دستگاه ها و ادارات برتر جشنواره شهید رجایی در استان البرز در استانداری افزود: مشکل افت آبخوان در برخی از مناطق البرز کم کم خود را نشان می دهد و لازم است زمینه کاهش این مشکل فراهم شود.

وی ادامه داد: لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش این مشکل اندیشیده شود و در عین حال، زمینه حل مشکل یادشده نیز به بهترین نحو فراهم شود.

این مسئول بیان کرد: آب و فاضلاب استان البرز اقدامات مطلوبی انجام داده که لازم است این امر تداوم داشته باشد و شاهد ادامه فعالیتهای مناسب باشیم.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: در حوزه راه نیز فعالیتهای مطلوبی صورت گرفته است و مسئولان وزارتخانه مربوطه در خصوص اتوبان همت به کرج همکاری و تعامل خواهند داشت.

همکاری در خصوص اجرای پروژه بزرگراه شمالی و جنوبی

آجرلو اظهار داشت: این مسئولان در زمینه اجرای پروژه بزرگراه شمالی و جنوبی در این خصوص همکاری می کنند و در این خصوص تعاملها ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این پروژه از مهمترین پروژه های مربوط به حوزه راه و ترابری است و اجرای آن بسیاری از مشکلات مربوط به تردد وسایل نقلیه عمومی در منطقه را حل خواهد کرد.

این مسئول افزود: از همه دستگاه ها و ادارات در زمینه اجرای جشنواره شهید رجایی در استان البرز تشکر می کنم و امیدوارم فعالیتهای خوب درخصوص این جشنواره ادامه داشته باشد.

در مراسم امروز در استانداری، دستگاه های برتر شهرستانهای استان البرز و ادارات کل برتر این استان در خصوص جشنواره شهید رجایی معرفی و تقدیر شدند.

همچنین فرمانداری ساوجبلاغ نیز در خصوص جشنواره شهید رجایی استان البرز به عنوان فرمانداری برتر معرفی شد.

اداره کل کمیته امداد، بهزیستی و تربیت بدنی نیز به عنوان سه دستگاهی که در سطح استانی، همکاری خوبی با امور بانوان استانداری البرز داشته اند، معرفی شدند.

کد مطلب 1391958

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