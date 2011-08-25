مشکل افت آبخوان برخی از مناطق در کرج رفع نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه آجرلو پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دستگاه ها و ادارات برتر جشنواره شهید رجایی در استان البرز در استانداری افزود: مشکل افت آبخوان در برخی از مناطق البرز کم کم خود را نشان می دهد و لازم است زمینه کاهش این مشکل فراهم شود.

وی ادامه داد: لازم است تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش این مشکل اندیشیده شود و در عین حال، زمینه حل مشکل یادشده نیز به بهترین نحو فراهم شود.

این مسئول بیان کرد: آب و فاضلاب استان البرز اقدامات مطلوبی انجام داده که لازم است این امر تداوم داشته باشد و شاهد ادامه فعالیتهای مناسب باشیم.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: در حوزه راه نیز فعالیتهای مطلوبی صورت گرفته است و مسئولان وزارتخانه مربوطه در خصوص اتوبان همت به کرج همکاری و تعامل خواهند داشت.

همکاری در خصوص اجرای پروژه بزرگراه شمالی و جنوبی

آجرلو اظهار داشت: این مسئولان در زمینه اجرای پروژه بزرگراه شمالی و جنوبی در این خصوص همکاری می کنند و در این خصوص تعاملها ادامه دارد.

وی اضافه کرد: این پروژه از مهمترین پروژه های مربوط به حوزه راه و ترابری است و اجرای آن بسیاری از مشکلات مربوط به تردد وسایل نقلیه عمومی در منطقه را حل خواهد کرد.

این مسئول افزود: از همه دستگاه ها و ادارات در زمینه اجرای جشنواره شهید رجایی در استان البرز تشکر می کنم و امیدوارم فعالیتهای خوب درخصوص این جشنواره ادامه داشته باشد.

در مراسم امروز در استانداری، دستگاه های برتر شهرستانهای استان البرز و ادارات کل برتر این استان در خصوص جشنواره شهید رجایی معرفی و تقدیر شدند.

همچنین فرمانداری ساوجبلاغ نیز در خصوص جشنواره شهید رجایی استان البرز به عنوان فرمانداری برتر معرفی شد.

اداره کل کمیته امداد، بهزیستی و تربیت بدنی نیز به عنوان سه دستگاهی که در سطح استانی، همکاری خوبی با امور بانوان استانداری البرز داشته اند، معرفی شدند.