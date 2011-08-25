تاکید آیت الله نوری همدانی بر حضور پرخروش مسلمانان در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در پیامی که به مناسبت فرارسیدن روز قدس صادر کرد، تاکید کرد: امسال روز قدس مصادف با بیداری اسلامی است.



در ادامه این پیام تصریح شده است: بیداری اسلامی یعنی شناخت بهتر از رژیم جعلی و اشغالگر اسرائیل و اربابان او که قدرت های استکباری و همراهان و نوکران آنها می باشند، داشتن است و نیز شناخت بیشتر از جنایات و کشتار و قساوت و شیطنت این رژیم غاصب است.



در ادامه این پیام آمده است: از همین جهت امسال لازم است مسلمانان و آزادیخواهان جهان با خروش بیشتر و گام های استوارتر و فریادهای کوبنده تر در راهپیمایی روز قدس حضور پیدا کنند.



همچنین در پیام آیت الله نوری همدانی تصریح شده است: میدانیم که این رژیم اشغالگر هم اکنون از درون پاشیده شده است و در برون نیز با انجام حرکت های مذبوحانه در اضمحلال خود تعجیل می کند و به همین زودی ها این غده سرطانی و نوکر حلقه بگوش استکبار محو خواهد شد.