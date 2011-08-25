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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

در روز قدس/

کارگران شهرستانهای ورامین و پیشوا از موج بیداری اسلامی دفاع می کنند

کارگران شهرستانهای ورامین و پیشوا از موج بیداری اسلامی دفاع می کنند

ورامین - خبرگزاری مهر: کارگران شهرستانهای ورامین و پیشوا از موج بیداری اسلامی در کشورهای به پاخاسته دفاع می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهرستانهای ورامین و پیشوا با صدور بیانیه ای، حمایت کارگران از روز قدس و خیزشهای مردم مسلمان در برابر نظامهای زورگو را اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: کارگران و نمایندگان آنها در تشکلهای کارگری شهرستانهای ورامین و پیشوا، لبیک به فرمان تاریخی حضرت امام(ره) و جانشین برحق او مقام عظمای ولایت با زبان روزه و ایمانی سرشار از تعهد اسلامی، همدوش سایر اقشار شریف و شهیدپرور شهرستان، روز جمعه با تمام توان همراه با خانواده های خود در راهپیمایی روز قدس شرکت می کنند.

این بیانیه تصریح کرده است: کارگران با شرکت در راهپیمایی باشکوه روز قدس، خشم و نفرت انقلابی خود علیه غاصبان صهیونیسم و حامیان جنایتکارش به ویژه آمریکا و انگلیس را نشان داده و یکصدا از موج بیداری اسلامی در منطقه و جهان حمایت خواهند کرد.

کد مطلب 1391961

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