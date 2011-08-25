به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بالان با اعلام این خبر افزود: از زمان اجرای قانون بیمه شاغلان شناسهدار صنایعدستی، 18 هزار نفر در سطح کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار گرفتهاند.
وی اظهار داشت: با تحقق این مهم، قانون بیمه تأمین اجتماعی برای شاغلان شناسهدار صنایعدستی سه ماهه پایانی سال 89 اجرایی شد.
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور تصریح کرد: با پیگیریهای معاونت صنایعدستی کشور و همکاری سازمان فنی و حرفهای و سازمان تأمین اجتماعی، قانون بیمه برای شاغلان شناسهدار صنایعدستی اجرایی شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونتهای استانی، تا به حال 18 هزار نفر تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند، اضافه کرد: این آمار با توجه به شاغلانی که در مراحل پایانی تکمیل پرونده هستند، تا 10 هزار نفر قابل افزایش است.
بالان بیان داشت: بر اساس استعلامی که از تأمین اجتماعی انجام شده، 30 هزار پرونده متقاضی نیز تکمیل شده است.
وی ادامه داد: از مهمترین دغدغههای این معاونت، سرعت بخشیدن به طرح بیمه هنرمندان است که امیدواریم رقم بیمهشدگان تا پایان سالجاری به 80 هزار نفر برسد.
مدیرکل امور بازرگانی معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کشور افزود: به دلایل اجرای این قانون از اواخر سال 89، افزایش روزافزون تعداد هنرمندان و صنعتگران و مراجعه آنها به فنی و حرفهای و تأمین اجتماعی رسیدن به این مهم زمانبر خواهد بود.
وی با بیان اینکه استان اصفهان بیشترین بیمهشدگان صنایعدستی در این مدت را داشته است، گفت: دو هزار و 300 نفر از شاغلان صنایعدستی اصفهان تا به حال بیمه شدهاند.
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