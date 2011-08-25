رئال مادرید فاتح جام "سانتیاگو برنابئو" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید شب گذشته در ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو موفق شد گالاتاسرای را با نتیجه 2 بر یک شکست داده و به عنوان قهرمانی جام "سانتیاگو برنابئو" دست پیدا کند.

تیم گالاتاسرای ابتدا در دقیقه 10 با گل "سلکوک" پیش افتاد اما در ادامه این رئال بود که با گل‌های "سرخیو راموس" در دقیقه 33 و "کریم بنزما" در دقیقه 50 موفق به شکست حریف خود شد.

خوزه مورینیو بازیکنان شاخص رئال مادرید همچون کریستیانو رونالدو، کاروالیو، مسوت اوزیل، کریم بنزما و آلبیول را در نیمه دوم دیدار با گالاتاسرای به زمین فرستاد.

جام سانتیاگوبرنابئو هر ساله حد فاصل ماه‌های اوت و سپتامبر برگزار می شود و رئال مادرید با 22 عنوان قهرمانی، پرافتخارترین تیم این جام است. بایرن مونیخ (3 قهرمانی)، میلان و اینتر (هر کدام دو قهرمانی) از دیگر تیم‌های پرافتخار جام سانتیاگوبرنابئو هستند.