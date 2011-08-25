همه دستگاه های استان البرز در قبال اشتغال مسئولیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دستگاه ها و ادارات برتر در زمینه جشنواره شهید رجایی در استانداری افزود: شاید برخی از دستگاه ها تصور کنند که در زمینه امر اشتغال، یک وظیفه به عهده ندارند درحالیکه این تصور غلط است.

وی ادامه داد: هر دستگاهی به سهم خود در این خصوص به شکل مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیت دارد و باید به مسئولیت خود در این زمینه عمل کند.

این مسئول عنوان کرد: در سال جهاد اقتصادی، امر اشتغال و اشتغالزایی از اهمیت فراوانی برخوردار است که این مسئله، لزوم افزایش تلاش دستگاه ها در این زمینه را بیش از پیش آشکار می کند.

تلاش دستگاه ها در زمینه امر اشتغال از محورهای اساسی ارزیابی مدیران است

استاندار البرز گفت: تلاش دستگاه ها در زمینه امر اشتغال از محورهای اساسی ارزیابی مدیران کل در امسال است که این امر بسیار قاب توجه و مهم است.

این مسئول اظهار داشت: ارزیابی فعالیتهای صورت گرفته از اهمیت فراوانی برخوردار است و کمک می کند تا بدانیم چه میزان از برنامه ریزی ها عملی شده است.

استاندار البرز بیان کرد: عمر مدیریت شهیدان رجایی و باهنر کوتاه اما بسیار پرارزش و پرثمر بود ضمن اینکه برگزاری جشنواره شهید رجایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.

شکل گیری استان البرز به تنهایی کافی نبود

وی افزود: شکل گیری استان البرز به تنهایی کافی نبود و لازم بود که پس از این شکل گیری، فعالیتها و خدمات ارائه شده از سوی دستگاه ها نیز ارتقای کمی و کیفی پیدا کند.

این مسئول در خصوص ماه رمضان و اهمیت روزه داری نیز یادآور شد: روزه، تمرین صبر و گشاده رویی است که این امر بر اهمیت روزه گرفته می افزاید.

فرهادی اضافه کرد: صرف روزه گرفتن به تنهایی کافی نیست و انجام این عمل باید با تمرین صبر و گشاده رویی همراه باشد و در این حالت، روزه گرفتن ارزش بیشتری دارد.