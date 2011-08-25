نهادینه سازی ارزش های اسلامی راهکار مقابله با بدحجابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا اکبرپوراظهار داشت: می ‎توان با برنامه ریزی برای بارورسازی فطرت پاک جوانان در برابر تهاجم بی امان دشمن ایستادگی و به‌ دنبال آن کاهش آسیب های اجتماعی را شاهد بود.

وی تأکید کرد: دولت عدالت محور اعتبارات بسیار مناسبی را در بخش آماده سازی زیرساخت های فرهنگی در کشور هزینه کرده است.

وی افزود: دولت دهم با برخورداری از نگاه ویژه به بخش فرهنگ با تخصیص اعتبارات مناسب فرهنگی در جریان سفرهای استانی به دستگاه های اجرایی متمرکز در مراکز استانی بستر اجرای زیرساخت های فرهنگی را در بخش های فرهنگی، معنوی، محتوایی و دینی استان ها فراهم کرده است.

اکبرپوراجرای برنامه ها و اقدامات فرهنگی در کشوررا نیازمند التزام مسئولان به راهکارهای اصیل و زیربنایی بیان و تصریح کرد: التزام به منویات مقام معظم رهبری در بحث اجرای زیرساخت های فرهنگی از دیگر الزامات مسئولان اجرایی به شمار می رود.