25 طرح در شهرتان اردل افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز خسروی اظهار داشت: این طرح ها در بخش های خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن هستند.



وی تأکید کرد: برای بهره برداری از طرح های یاد شده 305 میلیارد و 380 میلیون ریال هزینه شده است.

خسروی افزود: فاز نخست کارخانه آب آبسرده با ظرفیت پنج لیتردرثانیه به عنوان نخستین واحد صنعتی در شهرستان اردل با 60 میلیارد ریال اعتبارازجمله طرح های قابل بهره برداری در هفته دولت سال جاری در شهرستان اردل محسوب می شود.

فرماندار شهرستان اردل گازرسانی به 16 روستای دهستان پشتکوه و سرخون بخش میانکوه این شهرستان، افتتاح سالن ورزشی و افتتاح خانه بهداشت در پنج روستا را از جمله دیگر طرح های افتتاحی درهفته دولت امسال برشمرد.

وی تصریح کرد: بهره برداری از این تعداد پروژه زمینه اشتغال 245 نفر را فراهم کرده است.



