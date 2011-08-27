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۵ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۵۵

موقعیت دقیق ماه با عطارد ؛

فرصت مناسب برای رصد یک سیاره گریزپا در بامداد فردا

فرصت مناسب برای رصد یک سیاره گریزپا در بامداد فردا

ماه بامداد فردا یکشنبه 6 شهریور، در زاویه 2.4 درجه جنوب و جنوب غربی سیاره عطارد قرار می گیرد و این فرصت مناسبی برای رصد سیاره گریز پا است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاره تیر یا عطارد یکی از سیاره های منظومه شمسی و نزدیکترین سیاره به خورشید است از این رو سطح رو به خورشید آن بسیار داغ است.

سیاره تیر قمر ندارد و تندروترین سیاره منظومه خورشیدی است که با سرعتی حدود 48 کیلومتر در ثانیه، هر88 روز یک بار خورشید را دور می زند از این رو سیاره ای گریزپا است و رصد آن به آسانی صورت نمی گیرد.

این سیاره در بامداد روز یکشنبه 6 شهریورماه در زاویه 2.4 درجه ای جنوب و جنوب غربی ماه و 16 درجه ای خورشید قرار می گیرد که فرصت مناسب برای رصد این سیاره گریز پا است.

این پدیده در ساعت 4:30 دقیقه فردا 6 شهریور ماه رخ می دهد. 
کد مطلب 1391982

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