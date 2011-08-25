میزان بیکاری و گرانی در کشور بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دستگاه ها و ادارات برتر جشنواره شهید رجایی در استان البرز در استانداری افزود: میزان بیکاری، گرانی و تورم در کشور ما بالا است و باید همه تلاش خود را برای کاهش این میزان به کار گیریم.

وی ادامه داد: کاهش این مشکلات آثار مطلوبی به همراه دارد واز به وجود آمدن بسیاری از مشکلات دیگر جلوگیری می کند.

اکبریان اظهار داشت: همزمان با هفته دولت پروژه های مهمی در استان البرز به بهره برداری می رسد ضمن اینکه کلنگ زنی هایی نیز انجام می شود.

وی افزود: پروژه ادامه همت به کرج از مهمترین پروژه ها است و به دلیل پیگیری های صورت گرفته در خصوص این پروژه از همه مسئولان ذیربط تشکر می کنیم.

در سال جهاد اقتصادی، خدمت رسانی نیز افزایش یابد

نماینده کرج در خانه ملت گفت: لازم است در سال جهاد اقتصادی، خدمت رسانی نیز افزایش یابد و دستگاه ها در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.

در مراسم امروز، دستگاه های برتر شهرستانهای استان البرز و ادارات کل برتر استان در خصوص جشنواره شهید رجایی معرفی و تقدیر شدند.

همچنین فرمانداری ساوجبلاغ نیز در خصوص جشنواره شهید رجایی استان البرز به عنوان فرمانداری برتر معرفی شد.

اداره کل کمیته امداد، بهزیستی و تربیت بدنی نیز به عنوان سه دستگاهی که در سطح استانی، همکاری خوبی با امور بانوان استانداری البرز داشته اند، معرفی شدند.