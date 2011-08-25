راه اندازی سیستم رزرواسیون مراکز اقامتی در قم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی قبل از ظهر پنج شنبه همزمان با هفته دولت در مراسم افتتاح هتل آپارتمان عامری در قم، با اشاره به راه اندازی سیستم رزرواسیون مراکز اقامتی در استان قم اظهار داشت: متأسفانه زائرانی که وارد استان قم میشوند مرجع مشخصی برای انتخاب محل اقامت و رزو آن ندارند و یکی از دغدغههای آنها بعد از ورود به استان این مسئله است.
وی با بیان اینکه نرم افزار خوبی در این راستا تهیه شده است افزود: در این نرم افزار همه خدمات قابل ارائه به زائر به صورت آنلاین نمایش داده خواهد شد و زائران حتی میتواند اتاق رزو شده خود را مشاهده کند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم اظهار داشت: این نرم آفزار در حال حاضر در چند مرکز اقامتی و به صورت آزمایشی نصب شده است تا بعد از برطرف شدن نقایص در سطح استان اجرایی شود.
وی تصریح کرد: این نرم افزار میتواند مانع از فعالیت دلالان در این بخش شده و مشکلات اجتماعی و امنیتی که بعضا زائران با آنها مواجهاند را مرتفع کند.
ارجمندی عنوان داشت: در این راستا با شهرداری مذاکراتی انجام شده تا بتوان در ۱۰ نقطه از استان محلهایی برای ارئه خدمات رزرواسیون راه اندازی شود.
راه اندازی تورهای یک روزه گردشگری در قم
وی در ادامه با اشاره به راه اندازی تور یک روزه گردشگری در قم افزود: در این راستا ۱۱ مسیر گردشگری در قم تعریف شده است و در آینده تمامی هتلها باید این امکان را برای زائران فراهم کنند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم ادامه داد: این یازده مسیر گردشگری به تمامی دفاتر اقامتی و مسافر بری اعلام شده تا آنها نیز نظرات خود را در این خصوص بیان کنند تا در ماه آینده شاهد برگزاری این تورهای یک روزه گردشگری در استان باشیم.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح بدنبال فرهنگ سازی آن در تمام مراکز اقامتی کشور هستیم افزود: این طرح باعث بالا بردن درآمد استان و همچنین افزایش مدت ماندگاری زائران در قم میشود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از راه اندازی سیستم رزرواسیون مراکز اقامتی در ۱۰ نقطه از سطح شهر قم خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارجمندی قبل از ظهر پنج شنبه همزمان با هفته دولت در مراسم افتتاح هتل آپارتمان عامری در قم، با اشاره به راه اندازی سیستم رزرواسیون مراکز اقامتی در استان قم اظهار داشت: متأسفانه زائرانی که وارد استان قم میشوند مرجع مشخصی برای انتخاب محل اقامت و رزو آن ندارند و یکی از دغدغههای آنها بعد از ورود به استان این مسئله است.
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