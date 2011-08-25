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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

در سیستان و بلوچستان/

3.5 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد

3.5 میلیارد ریال برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: با برگزاری جشن گلریزان در ماه مبارک رمضان در شهرهای مختلف این استان تاکنون سه میلیارد و 500 میلیون ریال کمک نقدی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد جمع آوری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نهمین جشن گلریزان که در سالن اجتماعات بانک ملت زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: یکی از سیاست های ستاد دیه برگزاری جشن های گلریزان در ماه مبارک رمضان است.

وی گفت: برگزاری این جشن ها در ماه مبارک رمضان همواره منشا خیر و برکت بوده و هیچ احسان و نیکوکاری بالاتر از این نیست که یک انسان گرفتار به آغوش خانواده بازگردد.

وی افزود: بسیاری از افراد که به طور ناخواسته در زندان گرفتار شده اند مستحق احسان و نیکوکاری در این ماه پرخیر و برکت هستند.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: امسال جوانترین مددجو یک نوجوان 16 ساله با بدهی 68 میلیون ریال و سالخورده ترین مددجو یک پیرمرد 80 ساله با بدهی 400 میلیون ریال بودند که با همت ستاد دیه استان آزاد شدند.

وی گفت: با کمک این ستاد از محل کمک های مردمی همه زندانیان جرایم غیرعمد با سابقه هشت و 9 سال از زندان آزاد و به آغوش خانواده بازگشتند.

وی افزود: پارسال 15 میلیارد ریال از محل گذشت شکات، 13 میلیارد ریال از محل تسهیلات پرداختی به مددجویان، پنج میلیارد ریال کمک بانک ملت، 13 میلیارد ریال کمک رئیس جمهور و 10 میلیارد ریال کمک نیکوکاران برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد استان جمع آوری شد.

کد مطلب 1391994

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