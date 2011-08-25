البرز پتانسیل کسب رتبه در جشنواره شهید رجایی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر یزدی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم معرفی دستگاه ها و ادارات برتر جشنواره شهید رجایی استان البرز در استانداری افزود: جشنواره شهید رجایی امسال مانند سایر استانها در استان البرز برگزار شده و این جشنواره اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: انتخاب شدگان در مرحله استانی به مرحله کشوری می روند و امیدواریم که استان البرز در این مرحله نیز موفق عمل کند.

این مسئول بیان کرد: این ظرفیت وجود دارد که استان البرز بتواند در مرحله کشوری، جایگاه و رتبه قابل قبول کسب کند که دستگاه های ذیربط باید برای تحقق این امر بکوشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری البرز اضافه کرد: جشنواره شهید رجایی از مهمترین جشنواره های کشوری در خصوص دستگاه ها است و پس از اتمام آن بهترینها انتخاب و معرفی می شوند.

این مسئول یادآور شد: در خصوص این جشنواره، ادارات برتر شهرستانی و ادارات کل برتر در سطح استان البرز انتخاب و معرفی شده اند.