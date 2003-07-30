مرگ مشكوك يك شاعر پر آوازه در آمريكا

به گزارش خبر گزاري "مهر" از روز نامه هندي اينديا وست ، منابع پليس با اين حال و با لحاظ ترديد هايي در اين زمينه ، مرگ اين شاعر را خود كشي اعلام كرده اند .

بنابراين گزارش ، به گفته پليس ، وزيراني چهل ساله ابتدا با يك چاقوي آشپزخانه پسرش را به قتل رسانده و سپس خودش را كشته است . پيكر اين دو، در منزل مسكوني دوست خانوادگي شان ، هوارد نورمن رمان نويس و جين شور شاعر ، يافت شده است .

پليس با اشاره به يافتن قطعه كاغذي در صحنه جرم ، خاطر نشان كرد : اين كاغذ در واقع نامه اي است كه ريتكا وزيراني ، به شوهرشاعرش ، كومونياكا ، برنده جايزه معتبر پوليتزرو استاد دانشگاه پرينستون، نوشته است . پليس با اشاره به وجود ويس ميلي ( نامه اي الكترونيكي كه فايل صوتي به آن ضميمه شده است )از وزيراني در روز حادثه ، خاطر نشان كرد : وزيراني در اين پيام صوتي كه براي كينگ ميلر- دوست خود - ارسال كرد ، از خودكشي و چيزهايي شبيه آن حرف مي زند . كينگ ميلر به روز نامه واشنگتن پست گفت : وي پس از دريافت اين پيام چندين بار با وزيراني تماس گرفت اما جوابي از او دريافت نكرد . به گفته پليس، او ويس ميل ديگري هم فرستاد كه در آن ازدوست خود در خواست كمك مي كرد .

وزيراني درهند به دنيا آمد و در سال 1968 به آمريكا مهاجرت كرد . وي در دانشكده ولسلي و دانشگاه ويرجينيا تحصيل كرد . اين شاعر برجسته، سرودن شعر را از سن بيست و پنج سالگي آغاز كرد و در طول فعاليت ادبي ، جوايز معتبر ادبي بسياري را به خود اختصاص داد . او در سال 1999 جايزه ادبي "پوشكارت" را به دست آورد و در سال 1998 صاحب جايزه شاعران و نويسندگان آمريكا شد . وي در سالهاي مختلف ديگر جوايزي چون ديسكاوري ، جايزه ملي شعر ، جايزه موسسه واتسن را از آن خود كرد . وزيراني همچنين نخستين زن شاعري است كه به خاطر نخستن كتاب چاپ شده اش با عنوان" فيل سفيد " شايسته در يافت جايزه مي شود . دومين كتاب وي نيز با عنوان" هتل جهاني " ، جايزه "آنيسفيلد وولف" را براي او به ارمغان آورد .

وي چندين سال پيش در مقاله اي با انتشار خاطرات شخصي اش ، اظهار داشت : من انتظار نويسنده شدن را ندارم ، اجازه بدهيد كه تنها يك شاعر باشم . او در اين خاطرات با بيان اين كه در جواني به دنبال جراح شدن بوده است ، خاطر نشان مي كند : اما در حال حاضر خوشبختانه يا بد بختانه ، يك نويسنده ام و از راه تدريس نويسندگي روز گار مي گذرانم . وي آنگاه با اشاره به طليعه هاي سرودن نخستين شعر در وجودش مي گويد : من مدت هاي مديدي هر شعري كه مي خواندم دردهاي روح خودم را در آن احساس نمي كردم . در واقع به همين علت بود كه در سن 25 سالگي تصميم گرفتم نوشتن درباره رو حيات خود م رابا سرودن شعر آغاز كنم .

بيشتر اشعار او در باره مشكلات ناشي از مهاجرت و درد و رنج انسانهاي غريب است .