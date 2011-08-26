محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به علت لغو تورنمنت بین‎المللی تهران اشاره کرد و اظهار داشت: اسلوونی، پرتغال، ایتالیا، کرواسی و آلمان تیم‎هایی بودند که از آنها برای حضور در تورنمنت تهران دعوت کرده بودیم اما همه آنها به شکلی درگیر مسابقات خود در اروپا بودند. به همین دلیل از حضور در ایران عذرخواهی کردند.

وی در پاسخ به این سوال که "چرا این تورنمنت را با حضور تیم‎های آسیایی برگزار نکردید؟"، یادآور شد: دیدار با آسیایی‎ها به درد ما نمی‎خورد وگرنه دعوت قطری‎ها را برای شهریورماه می‎پذیرفتیم. از طرفی در رقابت‎های جام ویلیام جونز با تیم‎های آسیایی زیادی بازی کردیم. در مورد تیم‌های آسیایی مهم برای ما شناخت آنها بود که در ویلیام جونز کسب کردیم.

رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: اگر تیم‎های آسیایی را برای برگزاری تورنمنت دعوت می‎کردیم به طور حتم می‎پذیرفتند اما آسیایی‎ها رقیب ما هستند و لزومی ندارد ما با رقیبان‎مان دیدار تدارکاتی برگزار کنیم. در هر صورت چاره‎ای جز لغو این تورنمنت نداشتیم چون نمی‎خواستیم آن را با تیم‌های غیر اروپایی برگزار کنیم.

مشحون با اشاره به شرایط در نظر گرفته برای حضور تیم‎های اروپایی در تهران خاطرنشان کرد: اگر تیم‎های اروپایی مورد نظر درگیر رقابت‎های اروپایی خود نبودند به طور حتم دعوت فدراسیون بسکتبال ایران را می‎پذیرفتند به خصوص اینکه علاوه بر هزینه اسکان، هزینه رفت و آمد آنها را هم متقبل شده بودیم.

وی به سوال دیگری مبنی بر اینکه "احتمال دارد برنامه در نظرگرفته شده برای برگزاری تورنمنت بین‎المللی تهران در سال‌های آتی اجرا شود؟"، پاسخ داد و گفت: هزینه برگزاری چنین تورنمنت‎هایی بالاست. وقتی امسال هزینه هر بلیتی برای یک مسیر یک میلیون و 800 هزار یا 900 هزار تومان است حتما برای سال‌های بعد بیشتر می‌شود و به بالای دو میلیون هم می‌رسد.

رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده هزینه برگزاری تورنمنت بین‌المللی با حضور پنج تیم حدود یک میلیارد تومان برای امسال بود اما قطعا این رقم برای سال‎های بعد خیلی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل نمی‎توان از حالا برای برگزاری تورنمنت بین‎المللی در سال‌های آینده تصمیم گرفت. هر تصمیمی را در زمان خودش می‌گیریم.

وی در پاسخ به این سوال که " با این اوصاف ملی‌پوشان تا زمان اعزام به محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا هیچ دیدار تدارکاتی دیگری نخواهند داشت؟"، اظهارداشت: آنها تمرینات خود را در تهران دنبال می‎کنند اما در صدد آن هستیم تا یک تیم اروپایی را به ایران بیاوریم و چند دیدار با آن داشته باشیم.

مشحون تاکید کرد: با کمک "وسلین ماتیچ" رایزنی‎های در این زمینه انجام شده است و حتی از رومانی و مجارستان هم دعوت کرده‎ایم. پیگیر این قضیه هستیم تا پیش از سفر به چین با یکی از این دو تیم دیدارهایی در تهران داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان چین برگزار می‏شود. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در این رقابت‎ها 18 شهریورماه عازم چین می‎شود.