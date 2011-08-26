محمود مشحون در گفتگو با خبرنگار مهر به علت لغو تورنمنت بینالمللی تهران اشاره کرد و اظهار داشت: اسلوونی، پرتغال، ایتالیا، کرواسی و آلمان تیمهایی بودند که از آنها برای حضور در تورنمنت تهران دعوت کرده بودیم اما همه آنها به شکلی درگیر مسابقات خود در اروپا بودند. به همین دلیل از حضور در ایران عذرخواهی کردند.
وی در پاسخ به این سوال که "چرا این تورنمنت را با حضور تیمهای آسیایی برگزار نکردید؟"، یادآور شد: دیدار با آسیاییها به درد ما نمیخورد وگرنه دعوت قطریها را برای شهریورماه میپذیرفتیم. از طرفی در رقابتهای جام ویلیام جونز با تیمهای آسیایی زیادی بازی کردیم. در مورد تیمهای آسیایی مهم برای ما شناخت آنها بود که در ویلیام جونز کسب کردیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: اگر تیمهای آسیایی را برای برگزاری تورنمنت دعوت میکردیم به طور حتم میپذیرفتند اما آسیاییها رقیب ما هستند و لزومی ندارد ما با رقیبانمان دیدار تدارکاتی برگزار کنیم. در هر صورت چارهای جز لغو این تورنمنت نداشتیم چون نمیخواستیم آن را با تیمهای غیر اروپایی برگزار کنیم.
مشحون با اشاره به شرایط در نظر گرفته برای حضور تیمهای اروپایی در تهران خاطرنشان کرد: اگر تیمهای اروپایی مورد نظر درگیر رقابتهای اروپایی خود نبودند به طور حتم دعوت فدراسیون بسکتبال ایران را میپذیرفتند به خصوص اینکه علاوه بر هزینه اسکان، هزینه رفت و آمد آنها را هم متقبل شده بودیم.
وی به سوال دیگری مبنی بر اینکه "احتمال دارد برنامه در نظرگرفته شده برای برگزاری تورنمنت بینالمللی تهران در سالهای آتی اجرا شود؟"، پاسخ داد و گفت: هزینه برگزاری چنین تورنمنتهایی بالاست. وقتی امسال هزینه هر بلیتی برای یک مسیر یک میلیون و 800 هزار یا 900 هزار تومان است حتما برای سالهای بعد بیشتر میشود و به بالای دو میلیون هم میرسد.
رئیس فدراسیون بسکتبال تصریح کرد: طبق پیشبینیهای انجام شده هزینه برگزاری تورنمنت بینالمللی با حضور پنج تیم حدود یک میلیارد تومان برای امسال بود اما قطعا این رقم برای سالهای بعد خیلی بیشتر خواهد شد. به همین دلیل نمیتوان از حالا برای برگزاری تورنمنت بینالمللی در سالهای آینده تصمیم گرفت. هر تصمیمی را در زمان خودش میگیریم.
وی در پاسخ به این سوال که " با این اوصاف ملیپوشان تا زمان اعزام به محل برگزاری رقابتهای قهرمانی آسیا هیچ دیدار تدارکاتی دیگری نخواهند داشت؟"، اظهارداشت: آنها تمرینات خود را در تهران دنبال میکنند اما در صدد آن هستیم تا یک تیم اروپایی را به ایران بیاوریم و چند دیدار با آن داشته باشیم.
مشحون تاکید کرد: با کمک "وسلین ماتیچ" رایزنیهای در این زمینه انجام شده است و حتی از رومانی و مجارستان هم دعوت کردهایم. پیگیر این قضیه هستیم تا پیش از سفر به چین با یکی از این دو تیم دیدارهایی در تهران داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا 24 شهریورماه تا 4 مهرماه در ووهان چین برگزار میشود. تیم ملی بسکتبال ایران برای حضور در این رقابتها 18 شهریورماه عازم چین میشود.
نظر شما