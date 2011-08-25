قذافی به سوی مرزهای الجزایر گریخته است/ تلاش برای شورش قبایل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "فرحات بن قداره" گفت: معمر قذافی در تلاش است که بخشی از ذخایر طلای لیبی را برای ایجاد آشوب میان قبایل لیبی هزینه کند.

وی افزود: ذخایر طلای لیبی دهها میلیارد دلار است و به احتمال زیاد قذافی بخشی از آن را برداشت کرده است. وی به احتمال زیاد از طرابلس فرار کرده و در نزدیک مرز الجزایر است.

بن قداره تصریح کرد: وی هم اکنون در حال پرداخت رشوه به برخی قبایل و برخی شبه نظامیان برای جلب حمایت آنها و ایجاد ناامنی است.

رئیس سابق بانک مرکزی لیبی افزود: لیبی در کوتاه مدت به پنج تا هفت میلیارد دلار برای راه اندازی نظام بانکی خود نیاز دارد. ما نیازی به کمک نداریم زیرا لیبی کشور ثروتمندی است و سرمایه ها و ذخایر لیبی بالغ بر168 میلیارد دلار است، اما فعلا بلوکه شده اند و چند ماهی برای آزادی این اموال وقت لازم است.