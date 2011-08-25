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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۴

یک مقام سابق لیبی:

قذافی به سوی مرزهای الجزایر گریخته است/ تلاش برای شورش قبایل

قذافی به سوی مرزهای الجزایر گریخته است/ تلاش برای شورش قبایل

رئیس کل سابق بانک مرکزی لیبی با اشاره به احتمال فرار دیکتاتور این کشور به سوی الجزایر از تلاش وی برای ایجاد آشوبهای داخلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العرب آنلاین، "فرحات بن قداره" گفت: معمر قذافی در تلاش است که بخشی از ذخایر طلای لیبی را برای ایجاد آشوب میان قبایل لیبی هزینه کند.

وی افزود: ذخایر طلای لیبی دهها میلیارد دلار است و به احتمال زیاد قذافی بخشی از آن را برداشت کرده است. وی به احتمال زیاد از طرابلس فرار کرده و در نزدیک مرز الجزایر است.

بن قداره تصریح کرد: وی هم اکنون در حال پرداخت رشوه به برخی قبایل و برخی شبه نظامیان برای جلب حمایت آنها و ایجاد ناامنی است.

رئیس سابق بانک مرکزی لیبی افزود: لیبی در کوتاه مدت به پنج تا هفت میلیارد دلار برای راه اندازی نظام بانکی خود نیاز دارد. ما نیازی به کمک نداریم زیرا لیبی کشور ثروتمندی است و سرمایه ها و ذخایر لیبی بالغ بر168 میلیارد دلار است، اما فعلا بلوکه شده اند و چند ماهی برای آزادی این اموال وقت لازم است.

کد مطلب 1392007

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