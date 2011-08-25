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۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

صالحی در گفتگو با مهر:

پیروزی از آن ملت مسلمان فلسطین است

پیروزی از آن ملت مسلمان فلسطین است

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آستانه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس تاکید کرد: این وعده الهی است که پیروزی از آن ملت مسلمان فلسطین خواهد بود.

علی اکبر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با فرا رسیدن روز قدس و ویژگی های روز قدس امسال نسبت به سالیان قبل اظهار داشت: اگر بخواهم روز قدس را با پیامی همراه کنم که گویای روح این روز باشد استناد من به این آیه قرآن است که می فرماید: " و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم اعلون ان کنتم مومنین" یعنی محزون نباشید چرا که اگر ایمانتان را حفظ کنید برتری خواهید یافت.

وی با بیان اینکه روز قدس تجلی این حقیقت قرآن است بیان داشت: اگر روز قدس را روز به روز و از زمانی که مراسم آن برگزار شده است در نموداری رسم شود و اقتدار رژیم صهیونیستی را نیز در یک نمودار رسمی کنید ملاحظه می کنید همانطور که اقتدار رژیم صهیونیستی روز به روز افت کرده عظمت ملت فلسطین افزایش یافته است.

وزیر خارجه عنوان کرد: این وعده الهی است که پیروزی از آن ملت مسلمان فلسطین خواهد بود.

کد مطلب 1392009

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